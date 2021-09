Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo insieme a Venezia, la prima uscita di coppia è sul red carpet Tra le coppie che hanno sfilato sul red carpet della 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, ce n’è una che ha fatto particolarmente scalpore: Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex volto di Temptation Island, camminano mano nella mano in laguna, confermando quelle che fino a poco tempo fa erano solo delle voci su un possibile flirt.

A cura di Ilaria Costabile

Sul red carpet della 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, sfilano da giorni influencer e personaggi più o meno noti dello spettacolo. Nella serata di domenica 5 settembre, ecco passeggiare davanti agli obiettivi dei fotografi anche una coppia piuttosto insolita. Mano nella mano, elegantissimi, appaiono sorridenti e felici Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, dopo le prime indiscrezioni su un possibile flirt tra loro, la conferma arriva sulla promenade in Laguna.

L'ufficialità della storia

In realtà il feeling tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e l'ex volto di Temptation Island era già stato reso noto qualche mese fa, quando lui aveva fatto sapere di aver maturato un interesse nei confronti dell'algida modella, ma non era mai stata ufficializzata una vera e propria storia. I due, infatti, non si sono mai mostrati insieme, nonostante spulciando i loro profili social qualche dettaglio che facesse pensare ad un loro avvicinamento non è mancato. La conferma alla liaison, quindi, avviene nella vetrina su cui sono puntati tutti gli occhi dello spettacolo italiano. Ed eccoli, mano nella mano, sorridenti, agli antipodi eppure uniti in questa passeggiata lussuriosa in quel di Venezia.

Paparazzati a Roma

Dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, Drusilla era tornata alla sua vita di sempre, riprendendo anche la sua attività come modella. La conoscenza con Chiofalo è avvenuta quasi per caso e i due, evidentemente, hanno provato ben presto una certa attenzione l'uno per l'altra. In pieno agosto, il settimanale Oggi li aveva paparazzati per le strade di Roma, intenti a passeggiare e scambiarsi effusioni anche piuttosto coinvolgenti che, quindi, confermavano le chiacchiere di qualche mese prima, in cui si ipotizzava una loro conoscenza della quale era stato proprio l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi a parlare dicendo: "Voglio andarci con i piedi di piombo".