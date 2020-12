La storia d'amore tra Yari Carrisi e Thea Crudi ha già visto la parola fine. A darne l'annuncio è stata proprio la cantante e insegnante di yoga, intervistata da Diva e Donna, dove ha parlato con trasporto delle sue attività, la sua passione per il canto e la spiritualità. Purtroppo, però, il cammino intrapreso con primogenito di Al Bano e Romina è arrivato ad un punto di stop.

L'annuncio della rottura

Era iniziata quasi per caso, una storia nata da un'intesa fortissima scoperta durante un concerto questa estate e che con il passar del tempo stava prendendo le fattezze di un rapporto sempre più intenso e destinato a crescere. Sebbene le motivazioni della loro separazione non siano ancora chiare e nemmeno Thea si è dilungata nell'affrontare l'argomento, nell'intervista rilasciata al settimanale ha parlato con molta tranquillità della fine del loro rapporto, ricordando i momenti vissuti insieme con trasporto: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”. Non sono mancate considerazioni affettuose anche nei confronti dei suoi ex suoceri, tanto per Albano quanto per Romina Power, infatti, Thea si è spesa in grandi lodi descrivendone la generosità e l'amore con cui è stata accolta da entrambi.

Le presentazioni a Domenica In

La loro storia d'amore era finita anche in tv, infatti, all'inizio di ottobre Yari Carrisi era stato ospite nel salotto domenicale di Mara Venier. Proprio lì aveva presentato al pubblico la sua compagna, raccontando come fosse nata la loro storia d'amore e proclamandosi felice di questo rapporto: "Quando l'ho vista è stato più che amore, ci siamo riconosciuti come in vite precedenti". Anche Romina Power, presente in trasmissione, si era espressa positivamente su questo rapporto augurando a suo figlio di coltivare questo sentimento così puro e spirituale.