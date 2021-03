È finito il matrimonio tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D'Aponte, ad annunciarlo è stata l'ex gieffina attraverso una diretta su Instagram, con la quale ha voluto mettere in chiaro alcune cose che sono successe in questi ultimi mesi e che non sono saltate agli occhi dei fan che, però, hanno notato che tra i due ci fosse qualcosa di strano, avanzando anche l'ipotesi di un tradimento. Sarebbe stato proprio questo chiacchiericcio a far nascere l'esigenza di una spiegazione, rimandata ormai da troppo tempo.

Guendalina Tavassi parla del suo matrimonio finito

Ebbene sì, dopo più di sei anni insieme e anche due figli, Guendalina Tavassi e il suo Umberto, hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, pur vivendo sotto lo stesso tetto per il bene dei bambini. La ex gieffina rivela, quindi, i motivi che l'hanno spinta ad affrontare un argomento così delicato, come ad esempio le voci su un presunto tradimento da parte del marito: "Salvaguardo mio marito perché gli voglio bene, anche se non stiamo insieme. Quello che insinuano sono cavolate. Io oggi sono libera si sono lasciati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, anche mio fratello si è lasciato". Eppure sembrava che il loro rapporto andasse a gonfie vele, che i due fossero innamoratissimi, ma su questo punto la gieffina avrebbe qualcosa da ridire:

Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe. Questa è la mia verità. Sono esausta di essere martellata. Non vedete la persona sempre come personaggio, siamo tutti uguali. Questa è la mia vita e la vivo come mi pare. Adesso sono single, ma la fede non la tolgo perché a me piace. È da più di un anno che stiamo così, ma adesso la sto mettendo a fuoco. Ne sto parlando perché non mi va che dicano stronzate. L'amore vero è il bene che vuoi ad oltranza a una persona. Noi andiamo d'amore e d'accordo anche perché siamo sempre nella stessa casa.

La richiesta ai suoi fan

L'ex gieffina, inoltre, pubblica una storia nella quale chiede ai suoi fan di non eccedere in giudizi e commenti crudeli, perché quella che stanno vivendo lei e suo marito è una situazione delicata, che merita di essere trattata come tale. Il fatto che entrambi possano pensare di rifarsi una vita non pregiudica l'affetto che li lega. La Tavassi scrive: "Vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti, di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia".

Quando rubarono i video intimi a Guendalina Tavassi

Solo lo scorso novembre la coppia era stata vittima di uno spiacevole episodio: alla ex gieffina era stato hackerato il telefono, e vi erano alcuni filmini intimi girati proprio con il marito. In quell'occasione i due dimostrarono di essere particolarmente uniti e cercarono di far fronte ad un momento di difficoltà, risoltosi fortunatamente in breve tempo, ma che ha letteralmente scioccato tanto Guendalina, quanto suo marito.