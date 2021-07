È finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann: “Non possiamo crescere come coppia” Quentin Kammermann ha annunciato la rottura con Myriam Catania. Il pubblicitario, in un lungo post pubblicato nelle Instagram Stories, ha fatto sapere che dopo aver riflettuto a lungo, si sono resi conto di non poter crescere come coppia. La loro priorità oggi resta il piccolo Jacques. Continueranno a garantirgli un ambiente sereno e lo sosterranno sempre nei suoi sogni.

A cura di Daniela Seclì

Foto Diva e Donna

È finita la storia d'amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann. La relazione tra loro era nata nel 2016, dopo la separazione della doppiatrice e attrice da Luca Argentero. Nel 2017, è nato il piccolo Jacques. Ad annunciare la rottura, è stato il pubblicitario. In un post pubblicato nelle Instagram Stories ha spiegato che la decisione di prendere strade diverse è giunta dopo lunghe riflessioni.

Quentin Kammermann annuncia la rottura

Quentin Kammermann ha pubblicato tra le Instagram Stories, un post nel quale annuncia la fine della lunga relazione con Myriam Catania: "Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia". Dunque, nonostante non abbia funzionato tra loro, hanno intenzione di mettere al primo posto la serenità di Jacques, che oggi ha quattro anni. Il bambino continuerà a poter contare su una famiglia unita.

Quentin ricorda il primo incontro con Myriam Catania

Infine, Quentin ha ricordato il primo incontro con Myriam Catania avvenuto nel 2016. Il pubblicitario ha ricordato le forti emozioni provate con lei e ha chiesto che venga rispettata la loro privacy, in questo delicato momento in cui tentano di costruire una nuova vita:

Leggi anche Gilles Rocca spiega il vero motivo per cui non ha baciato Francesca Lodo all'Isola dei Famosi