È morto il cavallo di Elettra Lamborghini. A dare la notizia è la stessa cantante che ha postato un lungo status sui suoi social, in cui si dice incredula, dopo la scomparsa dell'animale che era al suo fianco da 16 anni. La cantante, come noto, è un'ottima fantina e amante dei cavalli e ogni tanto sui suoi social postava foto e video assieme ai suoi animali preferiti. Solo pochi mesi fa aveva presentato l'ultimo arrivato, Dadi, presentato ai suoi fan solo lo scorso luglio. Ma la tragedia ha colpito Lolita du Ruet, che aveva 21 anni ed era stata sottoposta a un'operazione a causa di una brutta colica.

La disperazione di Elettra Lamborghini

"Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti…. forse sto sognando… ma non sono pronta per questo" ha scritto la cantante che ha spiegato successivamente cosa è accaduto: "Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta… eri cosí bella e bisbetica" scrive ancora la cantante che pochi giorni fa è convolata a nozze con il produttore olandese Afrojack, con una cerimonia che si è tenuta sul lago di Como.

L'importanza del cavallo per la cantante

"Mi sento cosí male per averti fatta operare… non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?! Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te… ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita…mi sento cosí vuota…pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile – continua disperata la cantante -. Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare.. sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita…sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te….ti amerò per sempre, mi manchi come l aria e non vedo l ora di rivederti un giorno… per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa Lolita du Ruet 15.05.99 -03.10.20″.