È morto Richard Buckley, il marito Tom Ford gli è stato accanto fino all’ultimo respiro Richard Buckley è morto all’età di 72 anni. A dare l’annuncio, il marito Tom Ford. Il giornalista di moda, secondo quanto si apprende, era malato da tempo. Nel comunicato relativo al decesso si legge: “Si è spento serenamente nella sua casa a Los Angeles con Tom e il loro figlio Jack al suo fianco”.

A cura di Daniela Seclì

È morto Richard Buckley. Il giornalista di moda aveva 72 anni. Ad annunciare il decesso, l'ufficio stampa del marito Tom Ford. Secondo quanto riportato, l'uomo sarebbe "morto per cause naturali dopo una lunga malattia". Il giornalista e lo stilista e regista si erano sposati nel 2014, ma hanno condiviso una storia d'amore che è durata per più di trent'anni.

Il marito Tom Ford annuncia la morte di Richard Buckley

Tom Ford e Richard Buckley, nel 2012, sono diventati genitori di Alexander John. Un'aggiunta preziosissima alla loro famiglia. In queste ore, purtroppo, è arrivata la notizia della morte del giornalista, che ha iniziato la sua carriera nel 1979, scrivendo per il New York Magazine e nel corso degli anni ha collaborato con le riviste più prestigiose. Nel comunicato che annuncia il decesso, avvenuto domenica 19 settembre, si legge che il marito gli è stato accanto fino all'ultimo momento:

"È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte dell'adorato marito a cui era legato da trentacinque anni, Richard Buckley. Richard si è spento serenamente nella sua casa a Los Angeles con Tom e il loro figlio Jack al suo fianco".

L'amore tra Tom Ford e Richard Buckley

Era il 1986, quando Tom Ford e Richard Buckley presenziarono alla sfilata di moda che li fece conoscere. Da allora, non si sono più lasciati. Il giornalista e lo stilista, nel 2012, sono diventati genitori. Ford, però, aveva già precisato da tempo che, se avessero deciso di fare questo passo importante, non avrebbero mai esposto il loro bambino alla luce dei riflettori: "Nessuno vedrà mai il bambino, almeno fino a quando lui non avrà 18 anni, perché non lo userò mai per farmi pubblicità e lo terrò lontano dai riflettori". Due anni dopo essere diventati genitori, hanno deciso di convolare a nozze. Oggi, Ford ha sessant'anni e piange la morte del suo compagno.