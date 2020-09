Si chiama Mia, la prima figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. È nata il 25 settembre e, per la gioia dei neo genitori, è bella e in salute. A dare la notizia ai fan, in contemporanea, l'ex velina e il campione di nuoto, che hanno condiviso su Instagram la stessa foto della piccola. Al polso, il bracciale con scritto il suo nome, "Mia". Per loro inizia una nuova dolce avventura, il loro "dono più grande", come scrive la Palmas nel post:

Mia.

Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare

Mia Magnini 25/09/2020

#Amorenostroinfinito

3,670 kg di Amore puro

L'annuncio di Filippo Magnini papà

È un'emozione unica per l'ex nuotatore, diventato padre per la prima volta. Mentre Giorgia Palmas era già mamma di Sofia, oggi 12 anni, avuta da Davide Bombardini, per Filippo Magnini Mia è la prima figlia. Per loro è arrivato il momento di allargare la famiglia:

Oggi sei arrivata da noi, e ci hai lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te le dico…ti amo piccola mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia, amore mio, alla nostra ragazza Sofi ed ora a te piccola principessa mia.

L'annuncio della gravidanza e le nozze rinviate

La coppia ha annunciato ufficialmente gravidanza solo lo scorso maggio. Con una foto insieme su Instagram, dove Giorgia Palmas si mostra col pancione: "Non vedo l'ora di stringerti", ha scritto l'ex nuotatore emozionato all'idea di diventare padre. Ma le belle notizie non finiscono qui perché la coppia si sposerà il prossimo dicembre. Un matrimonio rinviato a causa della pandemia e per la notizia della bimba in arrivo. Ospite a Verissimo, l'ex velina ha rivelato: "Non è così grave far slittare un matrimonio, ma ci sarà e sarà a dicembre. Nel frattempo abbiamo scoperto la novità più dolce, il nostro piccolo miracolo".