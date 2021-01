Sabato 23 gennaio è nato Alessandro, figlio di Andrea Sannino e della moglie Marinella Marigliano. Ad annunciare la nascita del piccolo è stato il cantante con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui mostra il viso del suo bambino. “È nato! Benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma, papà e Gioia. La vita è bella e tu sei un raggio di luce”, ha scritto l’artista su Instagram.

Marinella Marigliano: “Grazie per avermi reso mamma per la seconda volta”

Anche Marinella Marigliano, compagna di Sannino, ha pubblicato un post dedicato alla nascita del piccolo Alessandro. “Il nostro mondo meraviglioso. La nostra famiglia dà il benvenuto ad Alessandro il principe di casa! Grazie per avermi reso mamma per la seconda volta! Ti amo figlio mio è non vedo l’ora di presentarti la tua sorellina. Siete l’amore di mamma e papà”, ha scritto la donna su Instagram, pubblicando le prime immagini scattate subito dopo il parto. Istantanee tenerissime che raccontano i primi minuti di vita di Alessandro e la forte emozione dipinta sul volto della madre.

Meno di due anni fa era nata Gioia

Alessandro è il secondo figlio della coppia che meno di due anni fa aveva accolto l’arrivo di Gioia, primogenita del cantante e della moglie. Marinella Marigliano è la moglie di Andrea Sannino dal 2018. Il matrimonio risale al 2018, il sì era arrivato al termine di un legame durato 12 anni. A un anno di distanza dal sì è arrivata la prima figlia del cantante. È un legame profondo quello che lega l’artista alla sua famiglia, alla moglie e ai bambini nati dal loro legale. Un legame che Sannino non ha timore di esibire, pubblicando sui social tutto quello che di bello accade nella vita che condivide con la famiglia che si è recentemente allargata. Un momento d’oro per il cantante di “Abbracciame”, canzone diventata uno dei simboli di resistenza soprattutto nei primi mesi della pandemia di Covid.