Fabiola Cimminella è diventata mamma per la prima volta. L'ex tentatrice di Temptation Island ha dato alla luce Nathan Marte, il primo figlio avuto dal produttore cinematografico Daniele Muscariello, al quale si è legata dopo l'esperienza al programma. L'ex tentatrice aveva annunciato di essere incinta lo scorso giugno, con un dolce post sul suo profilo Instagram. Poche ore fa ha dato la bella notizia, con una Story che annuncia il tanto atteso fiocco azzurro. E solo una parola. "Benvenuto".

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso giugno Fabiola Cimminella era comparsa sul suo profilo Instagram con il pancione e un annuncio importante da dare ai suoi follower. Svelato che il nome del piccolo in arrivo sarebbe stato Nathan Marte, frutto del suo amore per Daniele Muscariello. "Non vediamo l'ora di conoscerti! Presto diventerò mamma, diventeremo genitori di Nathan Marte. Gioia, felicità, paura, responsabilità.. un mix di emozioni che pian piano, giorno dopo giorno, prendono forma. Non avrei potuto desiderare di meglio”, ha scritto sotto al post. “NATHAN MARTE. Ancora non sei venuto al mondo e già TI AMO! Grazie amore di questa immensa gioia”, è stato il commento del compagno.

Fabiola Cimminella dopo Temptation Island

Fabiola Cimminella è stata fra le single più chiacchierate della seconda edizione di Temptation Island. Ma già allora non era un volto sconosciuto alla tv, perché aveva già lavorato come ballerina e showgirl a Made in Sud e Ciao Darwin. A Temptation Island prese una sbandata per Emanuele D'Avanzo, che partecipava al programma di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Alessandra De Angelis. Lui aveva deciso di lasciare la trasmissione da single, proprio per conoscere meglio la tentatrice, ma dopo dopo tempo tornò sui suoi passi per chiedere perdono alla sua fidanzata. Oggi sono sposati e genitori di suoi figli, mente Fabiola ha ritrovato l'amore con Daniele Muscariello, insieme a lui da circa un anno.