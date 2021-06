Elenoire Ferruzzi torna a parlare. Lo fa con un video dall'ospedale che ha condiviso sui suoi canali social. La showgirl transessuale, ricoverata da circa tre mesi in condizioni disperate a causa del Covid, torna a farsi sentire con una clip straziante.

Il video di Elenoire Ferruzzi

È con una voce flebile e segnata da una valvola, costantemente rotta dal pianto, che Elenoire Ferruzzi parla ai suoi seguaci:

Faccio questo video per dirvi che sono viva, anche se c'è stato un momento in cui stavo morendo. Non avrei passato la notte, dissero a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell'ospedale Sacco, sono stati meravigliosi. Ora sono stata trasferita in un altro reparto, sono ricoverata da più di tre mesi ed è ancora lunga, ma sono viva.

Ferruzzi non si mostra, è coperta da un lenzuolo, e prosegue così: "Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare, perché ho subito una tracheotomia e sono stata intubata un mese e mezzo, sedata. Dopo sono state svegliata e stavo in una stanza di un metro per due da sola, fissando il soffitto. Scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono dappertutto". Infine la commozione prorompe in un pianto disperato:

Mi mancate tanto, mi manca tutto, mi manca la mia vita, mi manca la mamma.

Il ricovero di Elenoire Ferruzzi per Covid

Da mesi c'era apprensione per le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, nota icona gay famosa sui social network, da diverse settimane ricoverata perché risultata positiva al Coronavirus. L'amico Angelo Mazzone aveva dato notizia delle sue condizioni di salute, descrivendole come gravissime, tanto che il primario aveva detto ai famigliari di aspettarsi il peggio. Oggi la ricomparsa di Ferruzzi, che è anche una risposta a quei detrattori che in prima battuta avevano definito una montatura la storia della sua malattia.