La giornalista sportiva Eleonora Boi e il cestista dell’NBA Danilo Gallinari aspettano il loro primo figlio. L’annuncio della gravidanza della donna che era stata descritta come “colei che avrebbe dato da torcere a Diletta Leotta in quanto a sensualità ai margini dei campi di calcio” è arrivato attraverso il profilo Instagram della splendida giornalista. Una foto con il pancione in vista abbracciato da Eleonora e dal compagno Danilo, così la coppia ha scelto di annunciare la gravidanza.

L’annuncio di Eleonora Boi

“L’inizio di un meraviglioso viaggio”, scrive Eleonora nella didascalia della foto condivisa sul suo profilo Instagram. Poi, in considerazione delle misure del pancione già pronunciato, aggiunge: “Non proprio l’inizio”. Per Eleonora e Danilo si tratta del primo figlio, un bambino del quale non è stato ancora svelato il sesso. La gravidanza, tuttavia, avrebbe costretto i due a rimandare le nozze idealmente previste per il 2020.

Chi è Eleonora Boi

Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, Eleonora è diventata popolare già da giovanissima, partecipando a Miss Italia quando aveva solo 19 anni. Dopo avere proseguito gli studi, era approdata alle selezioni di Veline nel 2012 non riuscendo, tuttavia, ad arrivare a realizzare il sogno di ballare sul bancone di Striscia la notizia. La consacrazione con il giornalismo sportivo è arrivata con Sport Italia da dove, a distanza di qualche anno da quel debutto, è passata a Mediaset. La modella e giornalista è il volto di You Premium, trasmissione sportiva che va in onda su Premium Calcio. Il suo compagno, Danilo Gallinari, è invece il cestista italiano più famoso al mondo. La loro storia d’amore era cominciata nel 2017, poi i due avevano attraversato una crisi cominciata e finita nel 2019. Il 2020 ha regalato loro il primo figlio. Il parto è previsto tra pochi mesi.