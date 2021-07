Il momento d'oro di Elettra Lamborghini è testimoniato dal tormentone Pistolero, già in cima a tutte le classifiche ma soprattutto in airplay nelle radio che pompano forte dalle casse degli stabilimenti di questa nuova estate italiana – la seconda in pandemia. Su Instagram, allora, forse proprio per catturare questo momento si fa immortalare accanto a suo marito Afrojack, a cui dedica il ritornello del tormentone: "Te amo, te quiero, tequila!". E in una stories spunta un indizio che potrebbe forse portare a una possibile gravidanza.

Elettra Lamborghini incinta: ecco l'indizio

Elettra Lamborghini è veramente incinta? L'artista ha chiuso da poche settimane la sua esperienza come opinionista a L'isola dei famosi, l'edizione condotta da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi a completare il pacchetto di opinionisti insieme alla Twerking Queen. Ora che le fatiche televisive sono terminate e che il tormentone è stato piazzato, forse la cantante e il dj suo marito stanno cominciando a pensare al futuro. Nella stories pubblicata su Instagram, la cantante è con Afrojack, le loro mani sono appoggiate con dolcezza sulla pancia dell'artista. È bastato questo a far scatenare le domande: è la prima gravidanza di Elettra Lamborghini? È il primo indizio?

Il successo con Pistolero

Elettra Lamborghini ha rilasciato pochi giorni fa il suo nuovo ep Twerking Beach, al suo interno c'è anche la canzone Pistolero, tormentone dell'estate 2021. Dopo il successo in coppia con Giusy Ferreri de La Isla, questa volta Elettra Lamborghini è tornata in proprio con un brano reggaeton pieno di spagnolismi, come appunto "Te amo, te quiero, tequila, balliamo toda la noche". Il brano mette al centro di tutto il corteggiamento tra la cantante e un partner (ecco perché la dedica ad Afrojack): un uomo che la faccia sentire al centro di un "amore criminale" à la "Beyoncé", in riferimento all'indimenticabile "Crazy in love", successo che la ex Destiny's Child ha siglato con suo marito Jay-Z.