Il 26 settembre si sono tenute le nozze senza dubbio più attese del 2020, annata sostanzialmente arida di matrimoni vip: la pandemia non ha fermato Elettra Lamborghini e Afrojack, il deejay olandese al secolo Nick Van de Wall, che si sono giurati amore eterno con una romantica cerimonia celebrata davanti a cento invitati a Villa Balbiano, sul lago di Como. Sul settimanale Chi, la neosposa ha raccontato raggiante le gioie vissute nel giorno più bello della sua vita.

Non pensavo che avrei provato un'emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente.

Perché Ginevra Lamborghini non era al matrimonio della sorella

Elettra è stata accompagnata all'altare dal papà Tonino Lamborghini e al suo fianco c'erano la mamma Luisa Peterlongo, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia, che sono state le sue testimoni. Ha fatto invece molto discutere l'assenza dell'altra sorella Ginevra Lamborghini, da anche lei qualche tempo diventata famosa come cantante. "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io", ha scritto Ginevra, alimentando il mistero sulla sua mancata partecipazione. Ora, le parole su Chi di Elettra lasciano intendere che tra le due sorelle non corrano buoni rapporti: "Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…". Dunque, Ginevra non sarebbe stata proprio invitata alle nozze.

Una serie sulla vita di Elettra Lamborghini

La Lamborghini si sta godendo la luna di miele (lei e Afrojack sono in Belgio) ma il relax durerà poco: "Torno subito a lavorare", ha spiegato a Chi con tanto di rivelazione sul suo nuovo progetto: "Sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l'anno prossimo". La serie sarà trasmessa su DPLAY PLUS in primavera e poi su Real Time. Seguirà Elettra nelle tappe del tour musicale estivo di Elettra, mostrando anche le immagini delle nozze con Afrojack.