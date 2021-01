Momento di difficoltà per Elga Enardu, che è stata ricoverata in ospedale. Lei è la sorella gemella di Serena Enardu, ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello: come quest'ultima, in passato ha preso parte a Uomini e Donne, in qualità di tronista. La 44enne sarda fortunatamente sembra stare meglio tanto che ha svelato su Instagram Stories di essere già uscita dalla clinica.

Perché Elga Enardu è stata ricoverata

Le Enardu era finita al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari il giorno dell'Epifania dopo aver accusato un malore. "Ho fatto tutta una serie di analisi, compresa la tac e varie ecografie, analisi del sangue", aveva spiegato su IG Stories direttamente dal letto d'ospedale, "Probabilmente ho un'appendicite, non è ancora certo". Qualche ora fa però, la Enardu è stata dimessa e ha potuto riabbracciare la sorella e tornare a casa, promettendo che preso aggiornerà i fan sulle sue condizioni di salute. "2021 mi hai già messo alla prova, ma io sono una guerriera" , ha scritto sul suo ultimo post, "stammi lontano se hai cattive intenzioni, perché ti batterò sempre per lo meno ci proverò con tutta la mia forza, determinazione, l’amore della mia famiglia che mi aiuterà sempre, le vostre preghiere e il vostro supporto che mi hanno tenuto compagnia in ogni momento".

Chi è Elga Enardu

Elga Enardu è nata a Quartu Sant'Elena il 19 luglio 1976 come Serena (ma a cinque minuti di distanza da lei). Le due gemelle hanno anche un fratello di nome Gianfranco. Elga si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 quando ha partecipato a Uomini e Donne nell'ormai lontana stagione 2008/2009 (Serena era invece stata sul trono l'anno precedente). Elga fece la tronista e la sua scelta ricadde su Marcelo Fuentes, che però rifiutò di lasciare il programma insieme a lei. Quindi, si legò a un altro personaggio della trasmissione di Maria De Filippi, ovvero Diego Daddi, che era stato la scelta della sua compagna di trono Claudia Piumetto, alla quale lui aveva risposto di no. I due si sono sposati diversi anni dopo: Elga e Diego sono marito e moglie dal 21 ottobre 2017. Oggi, la Enardu lavora come testimonial e influencer sul web.