Elio Germano papà per la terza volta: “La compagna è di nuovo incinta” L’attore romano sarà di nuovo papà, come rivela il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto della compagna dell’attore romano, Valeria, 34 anni, in stato interessato. Negli scatti la coppia viene immortalata per le strade di Roma, con saluti, baci e abbracci, prima della partenza dell’attore.

A cura di Andrea Parrella

Terzo figlio in arrivo per Elio Germano. L’attore sarà di nuovo papà, come rivela il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto della compagna dell'attore romano, Valeria, con un evidente pancione. Negli scatti la coppia viene immortalata per le strade di Roma, con saluti, baci e abbracci, prima della partenza dell'attore.

Da parte della coppia, generalmente molto riservata e di cui si sa davvero poco, nessuna conferma o smentita, ma il settimanale ipotizza, in virtù del pancione vistoso, che avverrà entro la fine dell'anno. Non si sa nulla nemmeno a proposito del sesso, quindi al momento non è chiaro se la compagna di Elio Germano metterà al mondo un maschio o una femmina.

La coppia lontana dal gossip

La relazione tra Elio Germano e la compagna Valeria, a dispetto della sua visibilità pubblica dell'attore, è sempre stata trattata con la massima discrezione. I due non hanno mai voluto mettersi in mostra, soprattutto per un'allergia manifesta al gossip e alla spettacolarizzazione da parte di Elio Germano. Sono poche le informazioni che si conoscono, dunque, in merito alla futura mamma. Di Valeria si sa che ha 34 anni, sette in meno rispetto al suo compagno, e che è un'insegnante in un quartiere periferico di Roma.

La carriera di Elio Germano

Elio Germano, 41 anni, è senza ombra di dubbio uno degli attori più talentuosi sulla scena italiana. A testimoniarlo sono gli innumerevoli film a cui ha preso parte nell'ultimo decennio e i premi conseguiti, di cui l'ultimo al Festival di Berlino dello scorso anno, quando ha ricevuto l'Orso d'Argento come miglior attore per il ruolo in Volevo nascondermi. Prima c'erano stati i Nastri d'argento, Ciak d'Oro e David di Donatello. In quest'ultima occasione, Germano aveva voluto dedicare il premio a tutti "i lavoratori dello spettacolo e agli artisti, soprattutto quelli dimenticati".