Elisa Isoardi sfoggia un anello di smeraldo: è pace fatta con Alessandro Di Paolo Il settimanale “Gente” ha dedicato un servizio fotografico alla coppia. I due sono insieme, sguardi complici, sdraiati sui lettini di uno stabilimento balneare a Fregene. Sull’anulare di lei spunta un vistoso smeraldo con brillanti. Un matrimonio in arrivo? Non bisogna correre troppo, ma mai dire mai.

Pare essersi riaccesa la scintilla tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo. Il settimanale "Gente" ha dedicato un servizio fotografico alla coppia. I due sono insieme, sguardi complici, sdraiati sui lettini di uno stabilimento balneare a Fregene. Le didascalie accompagnano le foto e indugiano su un vistoso anello che lei indossa all'anulare sinistro. Le immagini lasciano ampio spazio per congetture: si sapeva già che i due erano rimasti in buoni rapporti. Forse, però, c'è qualcosa di più.

Il gossip su Elisa Isoardi

Sorrisi e sguardi complici, dunque. Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo sembrano essere di nuovo in amore. La coppia ha pranzato insieme a Fregene, con un tavolo fronte mare. Pare che a tavola, lui le abbia quindi consegnato il prezioso gioiello. È uno smeraldo circondato da brillanti in quella che sembra una montatura piuttosto elaborata. La ex naufraga lo aveva già sfoggiato altre volte, un pegno d'amore simbolo della loro relazione all'interno del 2020. Un matrimonio in arrivo? Non dovrebbe essere possibile, a meno di incredibili stravolgimenti.

Quando rivedremo Elisa Isoardi in tv

Elisa Isoardi dovrebbe quindi tornare molto presto in televisione con il cuore già impegnato. Stando alle ultime ricostruzioni, Elisa Isoardi sarebbe in contatto con Discovery per un programma culinario su Real Time. Qualcosa di distante da "La prova del cuoco", che ha condotto per due edizioni fino alla chiusura. Resta, però, nell'orbita di un cooking show che dovrebbe essere inedito e innovativo. Sono comunque Poche, anzi pochissime, le notizie a riguardo, però il programma potrebbe partire – stando alle indiscrezioni – con il nuovo anno. Sarà un 2022 da incorniciare per Elisa Isoardi? Di certo, i fan della conduttrice sperano di poterla rivedere presto sugli schermi televisivi.