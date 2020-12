"Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei". Elisabetta Gregoraci è stata intervistata da Libero Quotidiano e fornisce a chiare lettere un titolo su cui sopra c'è scritto ‘basta spingere'. La soubrette si è raccontata tra passato, presente e futuro e non ha tralasciato di dire la sua sul probabile vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip: "Difficile da dire con tutti questi ingressi, ma ad oggi dico Tommaso Zorzi". Sul reality show: "Ho scelto di partecipare per mettermi in gioco e far conoscere la vera me. Spero di esserci riuscita". Nessuna parola su Pierpaolo Pretelli.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

A prescindere da tutti i pettegolezzi e da tutte le parole che i due – anche nel corso del Grande Fratello Vip – si sono lanciate a distanza, la Gregoraci precisa che il suo rapporto con Flavio Briatore è stato un rapporto importante su cui non rinnega nulla.

È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione. Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello.

Chi vince il Grande Fratello Vip

Ma chi può vincere il Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci? La soubrette spiega che con l'arrivo dei nuovi concorrenti è difficile tracciare un bilancio, ma lei ci prova lo stesso:

Ad oggi posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti I compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania.

Nessuna parola su Pierpaolo Pretelli

Ma è un'intervista molto abbottonata, anzi silenziata su quello che è stato il flirt con Pierpaolo Pretelli. Non c'è su di lui nessun tipo di riferimento, a parte una menzione tra tutti quelli che si porterà nel cuore. Un po' poco, visto il clamore che c'è stato all'interno della casa. È il segnale che tutto viene ingigantito o edulcorato per il bene dello spettacolo?