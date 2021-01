Elisabetta Gregoraci lontana dal Grande Fratello Vip sotto il sole di Dubai. È volata via dopo la serata di Capodanno e sta trascorrendo spensierate giornate estive in pieno inverno, con il suo immancabile sorriso e l'inseparabile figlio Nathan Falco Briatore. Insieme nuotano, fanno jogging ed escono dai resort di lusso che li ospita per i vari programmi della giornata.

Lontana dalla storia di Pierpaolo Pretelli

E mentre in Italia il GF Vip va avanti senza di lei con la storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la Gregoraci non sembra minimamente turbata, anzi. Ha ritrovato la sua pace con la famiglia e gli affetti stretti, in primi quello del figlio, dal quale non poteva rimanere separata un giorno di più. Vita madre figlio al centro del racconto sui social, soprattutto su Instagram, dove il volto di Nathan è onnipresente nei post e nelle stories.

in foto: Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan a Dubai

La frase d'amore di Ed Sheeran

In particolare, però, una story ha catalizzato l'attenzione dei fan perché apparentemente lontana da questo contesto. Fotocamera puntata nello specchio del bagno e si vede avanzare una sfavillante Gregoraci, abbronzata e di giallo vestita, con i versi della canzone Perfect di Ed Sheeran a scorrere in fondo. "Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was" scrive la showgirl a corredo del suo video, estratto del brano del famoso cantautore, che recita "Perché eravamo solo bambini quando ci siamo innamorati, non sapendo cosa fosse".

Una frase d'amore destinata a qualcuno in particolare? Immediato il pontificare sull'ex Flavio Briatore, a Dubai con lei e il primogenito, ma anche sulla presunta nuova fiamma di cui tanto si è parlato nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà. Di sicuro, non sarà Pretelli, che è rimasto immortalato nel poster di quel bacio in piscina di una prova ricompensa per un budget settimanale destinato alla sopravvivenza.