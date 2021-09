Elodie e Marracash si sono lasciati? La cantante fa chiarezza: “Relazione stimolante e faticosa” Nelle scorse settimane si è diffuso il gossip che parlava di una presunta rottura tra Elodie e Marracash. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante ha fatto chiarezza, ammettendo gli alti e bassi di un legame ancora solido. Elodie, poi, si è raccontata: “Mi faccio aiutare dalla psicoterapia. Detesto chiedere, lo trovo svilente”.

A cura di Daniela Seclì

Elodie ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. La cantante si è raccontata, chiarendo anche la sua attuale situazione sentimentale. Nelle scorse settimane, il gossip parlava di una rottura tra lei e il fidanzato Marracash. A quanto pare, però, la relazione continuerebbe, nonostante i classici alti e bassi di tutte le coppie.

Continua l'amore tra Elodie e Marracash

Ecco quanto ha dichiarato Elodie riguardo al suo rapporto con Marracash: "Come va la relazione con Marracash? È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”. Per il momento esclude l'ipotesi di diventare mamma: "Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile”.

Elodie si fa seguire da uno psicoterapeuta

Elodie ha spiegato che per conoscersi meglio si è "fatta aiutare dalla psicoterapia", ma ha aggiunto che le lezioni più importanti su se stessa, le ha imparate dalle persone che ha incontrato lungo il suo cammino. Tra esaltarsi e sminuirsi, poi, sceglie sempre la seconda opzione:

“Perché sono onesta. E perché certe cose non riesco ancora a farle, a impararle. Come leggere 65 libri. Studiare quello che non ho potuto studiare. Vorrei gestire il mio tempo libero per recuperare il tempo perduto. Ma sono pigra e rinuncio. Gli altri queste cose le fanno o le hanno fatte. Vede, sono molto esigente con me stessa. E lo sono con gli altri, ma solo sul lavoro. Perché detesto chiedere. Chiedere è svilente. Non mi piace chiedere. Mi piace l’idea che gli altri capiscano chi sono e di cosa ho bisogno. Come cerco di fare io”.

Infine, sugli hater che la attaccano ogni volta che si esprime su tematiche importanti, ha dichiarato: "Se ho paura di loro? Di cosa dovrei avere paura? Se mi dicono "Migno**a, stai zitta"? Ma quella non è un'offesa. È il niente, è frustrazione".