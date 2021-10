Emily Ratajkowski: “Sono stata molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines” Emily Ratajkowski ha raccontato nel suo libro autobiografico, My Body, pubblicato in America, di aver subito delle molestie da Robin Thicke, con il quale ha girato il video di “Blurred Lines”. Il cantante si sarebbe poi scusato per il gesto, dicendo che era costantemente ubriaco e da sobrio non avrebbe mai agito in quel modo.

A cura di Ilaria Costabile

Emily Ratajkowski ha rivelato di essere stata molestata dal cantante Robin Thicke, con il quale ha girato il videoclip della canzone "Blurred Lines", tra le hit più ascoltate del 2013 e anche piuttosto contestata perché il suo testo aveva dei riferimenti ad atti di violenza che, quindi, potessero incitare la cultura dello stupro. Durante le riprese del video la modella è stata vittima di molestie, e lo ha raccontato per la prima volta nel suo libro, "My Body", da poco pubblicato in America.

Il racconto della top model

La descrizione dell'accaduto che troviamo nel libro autobiografico di una delle top model più conosciute del mondo, è stata riportata in anteprima sulle pagine del Sunday Times. Ratajkowski rivela nel dettaglio cosa è avvenuto in quel frangente: il cantante, stando al racconto della modella, si sarebbe presentato ubriaco sul set di "Blurred Lines" appositamente da solo, per poter trascorrere del tempo in sua compagnia. Questo è quanto si legge: "Dal nulla, ho sentito la freddezza e delle mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata istintivamente, guardando Robin Thicke". Anche la regista del videoclip, Diane Martel, conferma l'episodio: "Ricordo il momento in cui le ha afferrato i seni. Era dietro di lei mentre erano entrambi di profilo e mi sono messa a urlare “Cosa ca**o stai facendo? Basta così, le riprese sono finite!".

Robert Thicke si è scusato

Il cantante, poi, si sarebbe scusato mortificandosi per quel gesto e adducendo come motivazione il fatto che fosse in preda ai fumi dell'alcol. In quel periodo era al culmine della sua carriera musicale, il successo lo aveva trasformato e faceva quotidianamente uso di alcolici, tanto che in una chiacchierata con la testata americana Hollywood Reporter, Thicke ha dichiarato: "Non ho mai fatto un'intervista da sobrio", confermando che il quel periodo fosse particolarmente fuori di sé.