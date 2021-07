Emma Bunton e Jade Jones si sono sposati: “Ora siamo Mr e Mrs Jones” Come Brad Pitt e Angelina Jolie, Emma Bunton cita il famoso film: “Adesso siamo Mr e Mrs Jones”. Dopo più di due decenni insieme, i due cantanti hanno deciso di convolare a giuste nozze con una cerimonia molto intima. La coppia ha due figli, Beau e Tate, rispettivamente di 13 e 10 anni. Tra le altre Spice Girls, gli auguri di Victoria Beckham: “Complimenti a voi”.

Emma Bunton e Jade Jones si sono sposati in una dolce e intima cerimonia. La "Baby Spice", così soprannominata al tempo delle hit in classifica perché era la più giovane, la più lolita tra le Spice Girl, ha coronato il suo sogno d'amore con il cantante e fidanzato storico, con cui ha avuto due figli maschi, Beau (13 anni) e Tate (10).

Il matrimonio di Emma Bunton e Jade Jones

Come Brad Pitt e Angelina Jolie, Emma Bunton cita il famoso film: "Adesso siamo Mr e Mrs Jones". Dopo più di due decenni insieme, i due cantanti hanno deciso di convolare a giuste nozze con una cerimonia molto intima. Lei, di bianco vestita, maniche trasparenti e lungo strascico e corona di fiori, lui in un blazer di Gucci abbinato a una shirt nera aderente. Un look bucolico. Il post commentato su Instagram con l'annuncio del matrimonio è stato invaso da like e commenti.

Le parole di Emma Bunton

Sul matrimonio, Emma Bunton aveva sempre tirato il freno a mano perché – considerando un rapporto iniziato nel 1998 e condito da due figli – la coppia si è sempre sentita legata oltre ogni misura. Queste le parole di Emma Bunton, infatti, nel 2019: "Le nozze? Dovremmo arrivarci, anche se io lo considero già mio marito e lui mi considera sua moglie. Il problema è che siamo disorganizzati, non riusciamo mai a occuparsi di certi progetti. Sono sicura che, quando ci sposeremo, lo faremo scappando velocemente da qualche parte”.

Leggi anche Harrison Ford si è infortunato ad una spalla sul set di Indiana Jones 5

La reazione di Victoria Beckham

Tante le reazioni delle star a questo matrimonio "a sorpresa". Victoria Beckham, la Posh Spice, è stata tra le prime a dimostrarle tutto il suo affetto: "Congratulazioni. Vi amo entrambi così tanto!". Anche Rochelle Humes ha fatto le sue congratulazioni così come la star di Made in Chelsea Ollie Locke: "Ragazzi, questa è la migliore notizia! Era ora!".

I soprannomi delle Spice Girls

Emma Bunton era considerata la Baby delle Spice Girls perché era la più giovane e perché restituiva un'immagine da lolita. Geri Halliweel era soprannominata Ginger Spice, perché era ritenuta la più provocante; Victoria era la Posh Spice, perché era la fashion addicted del gruppo – una peculiarità che ha sviluppato al punto da farne la sua principale impresa; Melanie B era la Scary Spice, per il suo carattere sopra le righe; Mel C era invece la Sporty Spice, la sportiva del gruppo.