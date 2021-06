A causa di un viaggio da toccata e fuga in Puglia, per partecipare a una delle puntate di Battiti Live, Emma Marrone ha dovuto fare i conti con sua grande fobia: i viaggi in aereo. La cantante è stata costretta a volare per la prima volta dopo molto tempo: “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”. E su Instagram ha pubblicato un video, diventato subito virale, che la mostra letteralmente terrorizzata durante il volo, con l'eloquente colonna sonora de Il tè nel deserto.

Emma Marrone e la paura del volo

Come mostrato su Instagram, la Marrone è salita su un piccolo aereo privato, che presenta ancora più sobbalzi di un normale volo di linea. "Cosa non si fa per la musica", ha scritto Emma, che appare visibilmente agitata e sofferente per le turbolenze. In una foto con l'amico Silvano Riccardi, vediamo addirittura lui che le tiene la mano. L'artista pugliese, che non ha potuto godersi nemmeno un po' il suo Salento e ha dovuto rientrare in fretta al lavoro, ha raccontato con molta autoironia il suo terrore sacro degli aerei, scatenando inevitabilmente il divertimento dei suoi sostenitori.

Lo scherzo dei fan sulla pagina Wikipedia di Emma

Qualcuno dei follower di Emma ha approfittato dell'accaduto per tirare un simpatico scherzo alla cantante. L'introduzione della sua pagina Wikipedia è stata modificata per ben due volte, proprio in riferimento alla sua fobia: "Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone (Firenze, 25 maggio 1984), è una cantante e attrice e assistente di volo senza paura italiana" e "Emma Marrone, conosciuta anche come Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone (Firenze, 25 maggio 1984), è una cantante e attrice italiana. Emma Marrone è una fantastica cantante, attrice e assistente di volo italiana". Lei ha apprezzato l'ironia e ha condiviso la burla in una Storia Instagram: "Sto ancora volando".