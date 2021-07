Emma Marrone si spoglia per la Nazionale: “Come la Ferilli”, l’attrice commenta la foto Da tifosa sfegatata della Roma, Sabrina Ferilli nel 2001 promise che se i giallorossi avessero vinto lo scudetto si sarebbe spogliata per la sua città. Così fu, visto che per la festa della quadra organizzata a Circo Massimo, l’attrice sfilò in bikini con la bandiera della Roma in mano. Come lei anche Emma Marrone, che imita con ironia il gesto dell’attrice, replicandolo in occasione della vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. “Come la grande Ferilli. Forza Azzurri. La coppa è nostra”, scrive a corredo dello scatto in bikini e la Ferilli approva con una reazione al post.

A cura di Giulia Turco

Emma Marrone in intimo si spoglia per la vittoria della Nazionale. L'euforia della cantante per la vittoria dell'Italia agli Europei è tanta da voler imitare il celebre gesto di Sabrina Ferilli che nel 2001, in occasione dello scudetto vinto dalla Roma si era spogliata in bikini facendo show al Circo Massimo. Così anche Emma che, ironica, posa con un autoscatto allo specchio in intimo nero. Ironica commenta: "Come la grande Ferilli. Forza Azzurri. La coppa è nostra". Il post fa il pieno di like (oltre 50 mila in poche ore), compreso quello dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, che coglie e gradisce l'ironia della cantante. Immediata anche la reazione di Sabrina Ferilli, che commenta il post con un affettuoso cuoricino di approvazione.

Quando Sabrina Ferilli si spogliò per la Roma

Da tifosa sfegatata della Roma, Sabrina Ferilli nel 2001 promise che se i giallorossi avessero vinto lo scudetto si sarebbe spogliata per la sua città. Così fu, visto che per la festa della quadra organizzata a Circo Massimo, l'attrice sfilò in bikini con la bandiera della Roma in mano. "Quello è stato un anno da incubo", avrebbe raccontato nel 2017 a Fabio Fazio Ospite di Che tempo che fa. "Sono uscita con questa promessa, pensando…che era il terzo scudetto, non è che la Roma vinca scudetti con tanta facilità, purtroppo. Me ne uscii con questa battuta, all'inizio del Campionato". Il suo gesto scatenò non poche polemiche nella Capitale: "Ero in ansia perché questa cosa aveva preso una piega di grande serietà, c’era Veltroni sindaco che mi chiamò agitatissimo perché c’era la Chiesa che faceva pressioni dicendo che se io mi fossi spogliata sarebbe stato… Anche perché è un reato spogliarsi in pubblico". "Io tranquillizzavo dicendo che non sarebbe mai potuto succedere, ma dallo scherzo è diventato tutto molto faticoso. Il Vaticano era agitatissimo ed anche il motivo per cui stiamo come stiamo…".

Emma Marrone paladina del body positivity

Emma Marrone d'altronde è ormai un modello di body positivity sui social e sul suo profilo Instagram ama celebrare la bellezza del corpo femminile e la sua accettazione a 360 gradi. È stata tra le prime donne del mondo dello spettacolo a mostrarsi senza filtri anche nelle sue imperfezioni. Lo dimostra tra l'altro uno dei suoi ultimi post con uno scatto acqua e sapone e con indosso una maglietta con la scritta "real". La caption recita: "La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo".