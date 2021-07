Enrico Chiesa è il padre di Federico Chiesa, attaccante della Juventus che sta facendo furore nella Nazionale agli Europei 2020. La passione per il calcio è di famiglia e nasce dai successi del padre Enrico Chiesa, oggi allenatore, ma un tempo tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione. Con 599 presente e 216 gol con le maglie di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio e Siena, ha conquistato due Coppa Italia e una Coppa UEFA. Chiesa incarna l'ideale di famiglia tradizionale, basata su un solido matrimonio e tre splendidi figli, due dei quali hanno seguito i suoi passi nel mondo del calcio.

Enrico Chiesa è sposato con Francesca Lombardi

Originario di Mignanego (Genova), Enrico Chiesa è nato il 29 dicembre 1970. Giovanissimo, al suo debutto in serie A subisce un tragico evento, la morte del padre, che lo spingerà ad andare avanti nella sua carriera con ancora maggiore determinazione. "Il dolore mi ha aperto la possibilità di confrontarmi con il Mondo", spiega l'ex punta in un'intervista a ‘Calcio2000' nel 2019, "mi ha fatto diventare un calciatore e un uomo migliore". Oggi è felicemente sposato con Francesca Lombardi, dalla quale ha avuto tre figli, Federico classe 1997, Lorenzo, nato nel 2004 e attaccante della Fiorentina under 17 e Adriana che studia all'Università.

Anche il figlio Lorenzo Chiesa è diventato calciatore

I tre fratelli Chiesa sono molto uniti tra loro, come ha raccontato la mamma Francesca Lombardi in un'intervista a Il Giornale nel 2018. In particolare Federico e Lorenzo, che hanno seguito entrambi le orme del padre nel mondo del calcio. "Aver accompagnato la carriera di Enrico, nella sua crescita di uomo e di calciatore, mi ha donato grande felicità, ma quando ci sono di mezzo i figli le emozioni sono più intense. Oggi sono loro i protagonisti", ha raccontato. Oggi Enrico Chiesa e il figlio Federico sono la prima coppia padre-figlio ad aver segnato almeno un gol agli Europei. Non a caso il tenero video di Federico a solo un anno che calcia il pallone al fianco del papà, ai tempi in cui giocava nel Parma, è diventato virale.