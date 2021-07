Eros Ramazzotti a Mykonos con i figli e Marta Delogu, nuova amica del cantante I due sono stati immortalati dal settimanale Chi sull’isola greca, dove Ramazzotti sta ospitando l’amica e aspirante attrice, 22 anni, originaria di Sassari. Pur non essendoci elementi a supporto di una relazione, i due mostrano una certa complicità, che ha naturalmente non poteva che ingolosire i fotografi e alimentare il chiacchiericcio.

A cura di Andrea Parrella

È tempo di vacanze per Eros Ramazzotti, che sta trascorrendo un periodo di relax a Mykonos. Il cantante non è solo, visto che con lui sull'isola greca ci sono i figli, la tata e l'amica Marta Delogu. I due sono stati immortalati mentre mostrano una certa complicità, che ha naturalmente ingolosito i fotografi. Gli scatti sono finiti sulla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, che parla di Delogu come di un'amica di Ramazzotti.

Le foto del settimanale Chi

Il settimanale descrive così il rapporto tra Ramazzotti e Delogu: "L'amicizia con il cantante è nata sui social qualche mese fa, poi i due si sono incontrati e da quel momento la loro amicizia si è consolidata ogni giorno di più, fino a diventare così solida che Eros ha deciso di portare Marta con sé e con i figli in vacanza a Mykonos, nella casa che prende in affitto ogni anno". Per i due non solo momenti di vita casalinga, essendo stati avvistati anche allo Scorpios Beach Club, uno dei luoghi più esclusivi dell'isola, di proprietà dell'attrice Lindsay Lohan.

Chi è Marta Delogu

Ma chi è Marta Delogu? 22 anni, nata a Sassari nel 1999, Marta ha deciso di trasferirsi a Roma per inseguire il sogno della recitazione e infatti sta studiando al Centro nazionale di Cinematografia. Su Instagram Marta Delogu ha già un seguito importante e mentre nei commenti fioccano già domande sul perché non pubblichi foto con Ramazzotti, lei non pare cedere alla tentazione di rispondere, mostrando una certa riservatezza in merito.

Eros Ramazzotti è single da tempo

Non è chiaro quale sia il tipo di rapporto tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu, ma il cantante, da tempo ormai ufficialmente single, aveva protestato nel febbraio del 2020 dopo l'ennesimo flirt a lui attribuito, dicendosi molto preoccupato per i suoi figli: "Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti ".