Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pranzo insieme con Aurora Ramazzotti

Un rapporto che non è mai stato così buono, quello tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Dalla cronaca locale lombarda emerge la foto ricordo di un pranzo tutti insieme: papà Eros, mamma Michelle e la figlia Aurora al Patanegra di Paolo Benigni, il ristorante di Paratico, in provincia di Brescia. È sempre molto difficile vederli tutti e tre insieme, così quando accade, è sempre una bella notizia.

L'ultima volta che si è parlato di loro è stato in una puntata di Pio e Amedeo quando, ospite proprio Eros, i comici pugliesi hanno mostrato al cantante la pubblicità che ha reso famosa Michelle Hunziker, quello dell'intimo Roberta. Eros Ramazzontti in quell'occasione ha commentato: "Penso che anche adesso sia in forma. Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto. L'ho riconosciuta guardandola di spalle? No, no, dagli occhi. Mi piacevano gli occhi".

In una intervista Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Michelle Hunziker ha fatto chiarezza sui motivi che hanno spinto i due ad allontanarsi, quello dell'appartenenza di Michelle a una setta religiosa:

Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto. Loro mi dicevano: "Una persona che ti ama non ti mette di fronte a una scelta". Mi avevano intortata per bene, quindi ho deciso di andare per la mia strada. Ero convinta di fare il giusto per me e per la mia anima. Non c'è niente di più facile che ricattare una persona utilizzando parole come "Dio" e "Amore". Clelia mi riportò da mio padre, facendomi cascare in pieno in quello che lei aveva progettato per me.