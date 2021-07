Eros Ramazzotti torna sul ‘no’ a Monica Bellucci: “È il rimpianto per non averci provato” Eros Ramazzotti torna alle sue dichiarazioni sul ‘no’ a Monica Bellucci e pubblica il video di un periodo che risale al 2004, quando con Fiorello le cantò “Più bella cosa”: “È il rimpianto di non averci provato”. Ma nelle stories è più diretto: “Tutte cagate, la verità sta sempre nel mezzo”. Ma le parole al Corriere della Sera sono proprio le sue.

Dopo il grande clamore per le dichiarazioni al Corriere della Sera, Eros Ramazzotti torna a quel suo "no" a Monica Bellucci. Lo fa sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove pubblica prima un video del presunto momento storico esatto in cui ci fu l'occasione di conoscere meglio "la donna più bella del mondo" e poi aggiunge la sua versione in una serie di stories.

Quando Eros Ramazzotti poteva corteggiare Monica Bellucci

Come avevamo mostrato in precedenza, il momento in cui i due si sono incrociati era a "Stasera pago io Revolution" di Fiorello, era il 2004. Eros Ramazzotti pubblica proprio un video in cui con Fiorello canta "Più bella cosa" stringendo le mani della diva al centro dei due. Su Instagram, quindi, Eros precisa: "Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo. Eros". Nel video si vede Monica Bellucci molto trasportata dal momento, al punto che anche Luca Abete di Striscia la Notizia scrive: "Peccato…era cotta!".

La versione di Eros nelle storie

Eros Ramazzotti nelle storie è invece molto più diretto: "Ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete son cagate". Nelle stories non usa mezzi termini e invita tutti a fare attenzione soprattutto a quelle cose che "colpiscono maggiormente". Infine, la chiosa ‘benaltrista': "Con tutto quello che succede…".

Amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete son cagate. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente, quelle son tutte cavolate. Con tutto quello che succede, ci attacchiamo a questo? E va bene…

Nell'intervista pubblicata ieri da Andrea Laffranchi, però, il suo virgolettato è inequivocabile. Le dichiarazioni sono sue. Forse, allora, bisogna pensare che Eros, si è espresso male? Dobbiamo pensare a un errore di trascrizione? A una forzatura su un titolo? Chissà…