Esther Acebo de La Casa di Carta è incinta: “Un mese di crescita così intensa (in tanti sensi)” Esther Acebo, l’attrice che interpreta Stoccolma ne La Casa di Carta, è incinta. A rivelarlo lei stessa via Instagram: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…)”.

A cura di Elisabetta Murina

Ne La Casa di Carta è mamma del piccolo Cincinnati e presto avrà un figlio anche nella vita reale. Esther Acebo, Stoccolma nella serie spagnola che il 3 dicembre è uscita con gli episodi finali, è incinta. A rivelarlo lei stessa con un post su Instagram: "Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…)".

L'annuncio di Esther Acebo

Su Instagram, l'attrice ha pubblicato due foto che la ritraggono in bikini su una spiaggia delle Canarie. Nel secondo scatto, a figura intera, si vede una pancia decisamente sospetta, che fa pensare che sia in dolce attesa. A confermarlo sono le parole che ha scritto a corredo del post: "Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che deducete dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane". Non si sa quale sarà il sesso del bambino, né quando è prevista la nascita. Non resta che aspettare che sia la stessa Stoccolma a dare qualche indizio in più ai suoi fan, ormai in attesa di scoprire tutti i dettagli.

Esther Acebo è Stoccolma ne La casa di Carta

Monica Gaztambide, alias Stoccolma, è entrata nella banda del Professore quando la rapina alla banca di Spagna era già nel vivo. Prima era la segretaria e amante di Arturo Roman, poi ha scelto di passare dall'altro lato, per amore. A rubarle il cuore è stato Denver, con cui ha iniziato una relazione, che poi è diventato anche genitore adottivo del piccolo Cincinnati, figlio che Monica aspettava da Arturito. Negli ultimi episodi, la situazione per la coppia diventa sempre più incerta, complice anche il fatto che il piano per rubare l'oro inizia a sgretolarsi, perdendo tasselli fondamentali. Riusciranno a resistere e uscire insieme dalla banca di Spagna?