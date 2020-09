Eugenia di York sarebbe incinta. La principessa e il marito Jack Brooksbank starebbero per diventare genitori. A dare la notizia, non ancora confermata ufficialmente, è il magazine New Idea. Secondo quanto riporta il tabloid, una fonte vicina ai reali d'Inghilterra avrebbe assicurato che la trentenne, secondogenita del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson, sarebbe al quarto mese di gravidanza.

La regina Elisabetta sarebbe felice di avere un altro pronipote

Era il 12 ottobre 2018 quando Eugenia di York sposava Jack Brooksbank, un mercante di vini. Da allora, le indiscrezioni su una presunta gravidanza si sono susseguite a scadenze regolari. Stavolta arriverà la conferma ufficiale? Intanto, New Idea ha intervistato Phil Dampier, che da oltre 26 anni scrive libri e articoli sulla famiglia reale. L'autore ha spiegato che per la regina Elisabetta sarebbe una gioia immensa poter accogliere un altro pronipote:

"Sarebbe una notizia straordinaria per i reali se Eugenia fosse incinta. La Regina e il Principe Filippo sarebbero felici di avere un altro pronipote. Sarebbe il regalo perfetto per i 100 anni che il principe Filippo festeggerà il prossimo anno. È stato un anno difficile per Eugenia, con lo scandalo Epstein che ha travolto il principe Andrea. Questa notizia distoglierebbe l'attenzione dei giornali da Andrea e dalla sua associazione con Epstein".

La famiglia di Jack Brooksbank afflitta dal Covid-19

Quest'anno si è rivelato arduo anche per Jack Brooksbank. Secondo quanto sostiene Phil Dampier, infatti, il suocero di Eugenia sarebbe stato ricoverato a lungo e in gravi condizioni per avere contratto il Covid-19. Una buona notizia servirebbe a regalare alla famiglia un po' di serenità e spazzare via la preoccupazione che ha caratterizzato le scorse settimane. Dampier non esclude che anche la sorella di Eugenia, Beatrice, possa allargare la famiglia presto:

"Non mi sorprenderebbe affatto se anche la sorella di Eugenia, Beatrice, avesse presto un bambino. In questo modo avremmo due gravidanze reali. Anche Sarah Ferguson ne sarebbe felice. La Regina ha sempre detto che nonostante gli sbagli, Sarah è sempre stata una buona madre e sono sicuro che sarebbe anche una nonna meravigliosa".

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la gravidanza verrà confermata ufficialmente.