Eugenio Colombo e Francesca Del Taglio, storica coppia di Uomini e Donne, sarebbero in crisi Francesca Del Taglio ed Eugenio Colombo, una delle coppe più longeve di Uomini e Donne, sarebbero in crisi. A rivelarlo via Instagram è stato Amedeo Venza, blogger e amico di entrambi: “Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi. La crisi c’è”.

A cura di Elisabetta Murina

Sono una delle coppie più storiche e longeve di Uomini e Donne. Dal 2013, anno della loro partecipazione al programma di Maria De Filippi, son andati a vivere insieme e sono diventati genitori per ben due volte. Ora, però, tra Francesca Del Taglio e Eugenio Colombo pare esserci una crisi. A rivelarlo via social è stato Amedeo Venza, blogger, opinionista e caro amico dei diretti interessati. Stando alle sue parole, i due non avrebbero ancora messo fine alla loro relazione, ma starebbero passando un brutto periodo.

L'annuncio della crisi

A svelare questo fulmine a ciel sereno nella coppia di Uomini e Donne è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Il blogger, opinionista, e grande amico sia di Francesca che di Eugenio, ha raccontato cosa sta succedendo tra i due, dopo averli sentiti direttamente:

In tanti mi avete girato le storie di Francesca… Faccio fatica a parlarne perché loro per me, oltre a essere dei fratelli, sono anche l'esempio del vero amore nato in tv. L'esempio più reale che Uomini e Donne può formare coppie vere e autentiche. Mi permetto di parlarne perché ho sentito entrambi. La crisi c'è. Non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie. Ma stanno attraversando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo sentiranno.

Stando alle sue parole, pare che la coppia stia attraversando un periodo molto delicato e la crisi sarebbe profonda, non "da cavolate come tradimenti e gelosie varie". Per il momento, nessuno dei due si è espresso a riguardo. Forse potrebbe esserci ancora margine di risolvere la situazione, senza arrivare alla drastica decisione di prendere strade diverse.

La storia pubblicata su Instagram da Amedeo Venza

La storia d'amore tra Francesca ed Eugenio

Francesca ed Eugenio hanno partecipato a Uomini e Donne nel 2013. Lui era il tronista e lei una delle sue corteggiatrici fin dall'inizio del percorso. Da momento della scelta a oggi non si sono più lasciati, diventando così una delle coppie più stabili del programma di Maria De Filippi. Hanno deciso di andare a convivere quasi subito e, nel giro di poco tempo, hanno coronato il loro amore con la nascita di due bambini: Brando nel 2014 e Zeno nel 2018. Pare che tra i due ci fosse aria di crisi già da tempo, come avevano notato i più attenti sui social, dove da un pò l'ex corteggiatrice non pubblica storie, post e contenuti insieme al fidanzato, ma solo con i figli.