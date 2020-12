Natale amaro per Eva Herzigova, risultata positiva al coronavirus. La supermodella ceca è solo una delle tantissime celebrità che devono fare i conti con il Covid: purtroppo, ha preso il virus in forma sintomatica, come spiega ai suoi fan da Instagram, mostrandosi a letto e visibilmente provata.

Dopo 3 giorni… Tutto è iniziato con brividi allucinanti e spossatezza fisica.

Il sostegno di modelle e stilisti a Eva Herzigova

La Herzigova al momento si sta curando da casa. Nonostante il coronavirus la stia mettendo alla prova, il suo organismo sta reagendo bene: "Mi sto solo riposando il più possibile, mentre ogni giorno compaiono nuovi sintomi. Mi sento grata per il mio corpo che sta combattendo forte. Mi rendo conto di quanto sia davvero utile avere pasti preparati portati a casa tua, poiché anche cucinare diventa una sfida". Tanti i messaggi di sostegno e affetto che arrivano a margine del post da parte di amici e colleghi, modelle come Cindy Crawford, Carla Bruni, Helena Christensen, Mariacarla Boscono e Elisa Sednaoui e stilisti come Giambattista Valli, Alessandro Dell'Acqua e Alexandre Vauthier. E ancora, arrivano anche i commenti di Isabella Rossellini, Amber Valletta e Giancarlo Giammetti.

Eva Herzigova ama l'italiano Gregorio Marsiaj

La Herzigova vive tra Londra e Torino e sta passando gran parte di questo 2020 in lockdown proprio in Italia, nel capoluogo piemontese. La modella è infatti legata all'imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, fondatore di un'azienda che produce sistemi di sicurezza passiva per veicoli stradali e da competizione. I due hanno avuto ben tre figli: George nato nel giugno 2007, Philip nato nel marzo 2011 ed Edward nato nell'aprile 2013. In passato, la Herzigova è stata sposata con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi che è stato suo marito dal 1996 al 1998.