Ex allievi di Amici si sposano, Bryan Ramirez a Paola De Filippis: “Sei luce, noi contro il mondo” Galeotta fu la diciassettesima edizione di Amici. È stato il talent condotto da Maria De Filippi, infatti, a fare conoscere i ballerini Bryan Ramirez e Paola De Filippis. Era il 2017 e da allora non si sono più lasciati. Ramirez ha sorpreso la sua compagna con una romantica proposta di matrimonio.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis sono pronti a convolare a nozze. Galeotto fu Amici che li fece incontrare. Entrambi i ballerini, infatti, erano allievi della diciassettesima edizione del talent (2017/2018) condotto da Maria De Filippi. Bryan Ramirez riuscì ad accedere alla fase serale, senza tuttavia conquistare il podio. Paola De Filippis, invece, venne eliminata prima dell'inizio delle puntate in prima serata. Non hanno vinto il talent, ma hanno vinto un amore solido che presto verrà consacrato con il matrimonio.

La proposta di matrimonio di Bryan Ramirez

Bryan Ramirez e Paola De Filippis ai tempi di Amici

Bryan Ramirez ha deciso di sorprendere Paola De Filippis con una proposta di matrimonio. Nel video diffuso sui social (vedi in alto, ndr), si vede la coppia in riva al mare. La ballerina è in lacrime, mentre il fidanzato la abbraccia e la bacia teneramente. Bryan Ramirez, su Instagram, ha annunciato di avere chiesto alla sua compagna di sposarlo:

"Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo".

Paola De Filippi mostra l'anello che Bryan le ha regalato

L’anello che Bryan Ramirez ha regalato a Paola De Filippis

Paola De Filippi non ha nascosto la sua gioia ed emozione. Sui social ha pubblicato la foto dell'anello e una tenerissima dedica da cui traspare l'immenso amore che la lega al suo futuro marito:

