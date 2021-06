I fan più attenti di Amici ricordano bene Maria Zaffino, che per anni è stata ballerina professionista del programma. Lo lasciò per fare la mamma, ora sta per diventare nonna, a dispetto della giovane età: ha solo 43 anni (ne festeggerà 44 il 15 settembre). Sulle storie del suo profilo Instagram, la Zaffino ha pubblicato una foto della primogenita Chiara, anche lei ballerina, che è incinta alla 37esima settimana: "Nonna ti aspetta a braccia aperte".

Perché Maria Zaffino aveva lasciato Amici

Classe 1977, Maria Zaffino ha avuto Chiara molto giovane, da una passata relazione: la ragazza ha circa 20 anni e presto diventerà mamma a sua volta. La ballerina ha lavorato ad Amici per ben dieci anni: ai tempi, aveva avuto anche una storia con un ex allievo, Michele Maddaloni, nata dopo la partecipazione di quest'ultimo alla prima versione di Amici, che si intitolava Saranno Famosi. Poi, Maria ha trovato l'amore della sua vita in Daniele, che non fa parte del mondo dello spettacolo e ha sposato nel 2019. Già nel 2015 i due avevano avuto la figlia Maya, e la Zaffino aveva deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi. "Ho smesso per scelta a 37 anni, quando ho partorito la mia seconda figlia", raccontò Maria Zaffino nel 2017,"Oggi sono di nuovo prontissima a farmi conoscere dalle nuove generazioni e devo dire che sto ottenendo tante gratificazioni. Voglio aprire una mia accademia".

Maria Zaffino dopo Amici: guida una scuola di danza

In effetti, il sogno di Maria si è avverato. Ha smesso con la tv (in passato aveva lavorato anche a Buona Domenica), ma continua a lavorare nel mondo del ballo e ha aperto una scuola di danza a Roma, la M.C.M. Dance Academy. Maria gode ancora di una grande fama, partecipa spesso a eventi di danza ed è seguita da 25mila follower su Instagram. Alla soddisfazione professionale si aggiunge quella personale: legatissima ai suoi genitori, ha un rapporto splendido con la figlia Chiara ed è felice accanto a Daniele e alla loro bambina. Ora, arriverà anche un nipotino a rallegrare ancora di più la sua vita.