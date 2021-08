Ex del Grande Fratello in lutto, morta la mamma di Rebecca De Pasquale La ex gieffina, concorrente nell’edizione 2015, pubblica un messaggio colmo di amore e tristezza per comunicare la morte della madre. Mamma Bettina se n’è andata all’improvviso, a causa di un’ulcera allo stomaco fulminante: “Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, guardami da lassù”.

A cura di Valeria Morini

Lutto doloroso per Rebecca De Pasquale. L'ex concorrente del Grande Fratello 14 ha perso la madre. Con un messaggio pubblicato sui suoi profili social ha dato il triste annuncio, spiegando che la donna è deceduta all'improvviso, a causa di un'ulcera. Il messaggio di Rebecca è commovente.

Le parole di Rebecca De Pasquale alla mamma

"Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, a nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole", scrive l'ex gieffina, "riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?". Solo un mese fa, la De Pasquale pubblicava una foto dolcissima dei suoi genitori, che definiva "i miei amori".

Rebecca De Pasquale dopo il Grande Fratello

Rebecca De Pasquale ha partecipato al GF nel 2015, ultima edizione ad essere totalmente "nip". Transgender, un tempo era uomo, si chiamava Sabatino e per un periodo aveva fatto un percorso come monaco benedettino, facendosi chiamare don mauro. A 21 anni, però, pur mantenendo intatta la sua fede, ha deciso di lasciare il convento e avviare la transizione per diventare donna. Il GF ha portato a Rebecca una grande popolarità televisiva, ma passato quel turbine mediatico non ha trovato grandi occasioni sul piccolo schermo. Nel 2018 aveva ammesso di avere qualche difficoltà economica e di essere rimasta senza lavoro. Resta attivissima su Instagram, dove pubblica quotidianamente scorci di vita per intrattenere i suoi fan.