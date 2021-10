Fabio Fulco alla figlia Agnes: “Senza te mi manca l’aria, ti amo da morire e ti proteggerò sempre” Fabio Fulco si sta godendo a pieno le gioie della paternità. A 50 anni, è riuscito a realizzare il sogno di avere una figlia e oggi lui e la compagna Veronica Papa, sono pazzi d’amore per la piccola Agnes. L’attore è stato due settimane lontano da casa per lavoro e ha sentito terribilmente la sua mancanza.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori lo scorso giugno. L'attore e l'imprenditrice sono diventati genitori di una femminuccia, per la quale hanno scelto il nome Agnes. I due sono pazzi d'amore per la loro bambina e non dimenticano mai di rivolgere alla figlia delle tenere dediche anche pubbliche. L'ultima, scritta dall'attore, è proprio di questi giorni.

Fabio Fulco e la tenerissima dedica per la figlia Agnes

Da quando è diventato padre, Fabio Fulco pubblica spesso foto nelle quali stringe tra le braccia la sua bambina. L'attore, che ha conosciuto la gioia della paternità a 50 anni (ne ha compiuti 51, meno di due mesi dopo la nascita della figlia), dedica parole tenerissime ad Agnes: "Un figlio è vita. Un figlio è forza. Un figlio è amore. Un figlio è anima. È un pezzo di cuore fuori dal tuo corpo. Dire: ‘È nato mio figlio' è come dire ‘Ho una ragione in più per vivere!'". Di recente, è tornato sul set e ciò lo ha portato per due settimane lontano dalla sua famiglia. In queste ore, l'attore ha pubblicato una foto in cui stringe a sé Agnes e ha confidato che non vederla in questi giorni è stato come vivere in apnea:

"Due settimane in apnea. Mi è mancata l'aria! Finalmente torno a respirare, anche se solo per poche ore. Sei la mia vita. Ti amo da morire. Tu sei me. Ti proteggerò sempre".

Fabio Fulco innamorato di Veronica Papa

La storia d'amore tra Fabio Fulco e Veronica Papa è iniziata nel 2019. A farli conoscere degli amici comuni, che li hanno messi in contatto per una questione lavorativa. La differenza d'età – 51 anni lui e 27 lei – all'inizio ha frenato un po' l'attore. Tuttavia, continuando a frequentare l'imprenditrice ha capito che ciò di cui si stava innamorando era la sua anima e l'età, dunque, non aveva alcuna importanza. Con Veronica Papa, Fabio Fulco è tornato a credere nell'amore e ha realizzato il sogno di diventare padre.