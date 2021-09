Fabio Fulco: “Cristina Chiabotto è stata un’immatura, vi spiego cosa mi ha fatto” Una pagina su Diva e Donna in cui Fabio Fulco ripercorre il suo amore perduto, Cristina Chiabotto: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata”. Oggi, lui è ripartito da Veronica Papa, che le ha dato Agnes.

C'è stato un tempo in cui Fabio Fulco e Cristina Chiabotto erano la coppia più bella del mondo. Ora che quel tempo non è più, lui si è scagliato contro la sua ex in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna". Prima di andare a leggere le dichiarazioni, i virgolettati che l'attore ha dato in custodia ai colleghi del settimanale, è opportuno riordinare le idee, fornire il contesto e lo scenario. Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono conosciuti nel 2005 a Ballando con le stelle e da quel momento è nata una storia d'amore terminata solo 12 anni dopo. Ora si sono rifatti una vita accanto ad altre persone: lei ha sposato un imprenditore, Marco Roscio, dal quale ha avuto una figlia, di nome Luce Maria. Lui è diventato papà di Agnes, nata dall'amore con la compagna Veronica Papa, più giovane di lui di 25 anni.

Le parole di Fabio Fulco

Nonostante tutto, Fabio Fulco continua a ricordare Cristina Chiabotto con rancore. Forse perché in quel momento, l'attore ha toccato davvero il fondo, come d'altronde lui stesso ha dichiarato:

Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani. Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano. Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia.

La frecciatina sul matrimonio

E circa il matrimonio che lei ha contratto con Marco Roscio, Fabio Fulco dice che era "un copione già scritto": "Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…”