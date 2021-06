Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori. La coppia è al settimo cielo. La figlia, a cui hanno dato nome Agnes, è nata domenica 27 giugno. Il lieto evento è stato annunciato su Instagram. A 50 anni, l'attore ha realizzato il sogno di diventare padre, a cui pensava di dover rinunciare dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto. Fulco ha rivolto parole dolcissime alla sua compagna.

Le tenere parole di Fabio Fulco per Veronica Papa

È stata Veronica Papa a pubblicare la prima foto della figlia e a svelare il suo nome. La ventiseienne ha spiegato emozionata: "Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo". Fabio Fulco ha commentato il post pubblicato dalla sua compagna su Instagram. Nelle sue parole, una romantica dichiarazione d'amore alla donna che ha cambiato la sua vita: "Amore sei stata bravissima. Sei una donna e mi hai reso l'uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla…sono in paradiso! Ti amerò finché avrò vita!".

La nascita di Agnes, primogenita della coppia

Già nelle scorse ore, Fabio Fulco aveva commentato con grande emozione l'arrivo di Agnes: "È il giorno più bello della mia vita". L'attore, in diverse interviste rilasciate in passato, ha spiegato che sin da subito la relazione con Veronica Papa ha preso una piega seria. La giovane studentessa è riuscita a riaccendere in lui la voglia di innamorarsi e condividere vita e sogni. A colpirlo, la sua timidezza e semplicità, oltre alla capacità di abbattere il muro che Fulco aveva costruito attorno a sé e portarlo a fidarsi di nuovo di qualcuno. Circa due anni dopo che si sono conosciuti, sono diventati genitori. Della gravidanza, Veronica Papa ha detto: "È stata magica. Sono stati mesi incredibili, dove ho riso tanto e pianto tanto. Sono stata bene sia psicologicamente che fisicamente. Mi sono sentita felice, felice per davvero".