Fabrizio Corona e Nina Moric, prove di sereno: “Grazie, mi hai donato la cosa più bella della vita”

È ritornato il sereno tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Un rapporto complesso e complicato che ha avuto numerosi scossoni e diatribe finite sui social e in tribunale. Ora tutto sembra risolto anche per amore di Carlos, il loro unico figlio: "Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita", dice Fabrizio Corona, "e per aver avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo". L'ex re dei paparazzi parla in una lunga intervista a "Chi" della sua vita, attualmente in regime di detenzione domiciliare.

Il messaggio di Fabrizio Corona

Alcune foto si accompagnano a questo scritto intenso. Sono scatti che dimostrano il passato di Fabrizio Corona e Nina Moric, legati a Carlos, ancora piccolo poi un po' più grande. Foto che dimostrano che Fabrizio Corona vuole ristabilire la serenità all'interno della sua famiglia:

Vorrei dirti solo grazie Nina..Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita..E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo.È come un puzzle..ogni cosa a suo posto..Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti..Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà..ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani..Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore💐❤️

La giornata più bella della vita di Fabrizio Corona

Ai microfoni di "Chi", Fabrizio Corona racconta "la giornata più bella" della sua vita. Quella trascorsa con suo figlio Carlos Maria a giocare a basket all'aperto: "Erano sei anni che non lo facevo". Fabrizio Corona sta provando lentamente a riprendere in mano la sua vita. Troppe volte gli è sfuggita tra le mani, dal suo controllo. Ora quel tempo, però, è passato. Quel tempo, è alle spalle.