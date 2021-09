Fabrizio Corona si illude di riuscire a sedurre Chiara Ferragni: “Se la incontro…” Fabrizio Corona è convinto di poter sedurre Chiara Ferragni se solo la incontrasse. Reale attrazione o solo una provocazione nei confronti di Fedez? Non è dato saperlo. Tuttavia, gli utenti che hanno replicato al suo commento, sono certi che si tratti solo di un’illusione: “Nessuno ti considera, men che meno la Ferragni”.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram due scatti che la ritraggono in intimo. In genere, quando pubblica queste foto arrivano puntuali i commenti di chi la critica perché ritiene che la madre di due bambini debba per forza sacrificare la sua sensualità. Così, stavolta l'imprenditrice e influencer ha messo le mani avanti e ha accompagnato uno dei due scatti con la didascalia: "Foto di me che sono mamma e allo stesso tempo uso abbigliamento intimo".

Chiara Ferragni e i complimenti del marito Fedez

I due post che ritraggono Chiara Ferragni in intimo hanno fatto il boom di like e commenti. Il primo ha registrato 1 milione e 200 mila like, con oltre 17 mila commenti, mentre il secondo 1 milione e 400 mila like e oltre 21 mila commenti. Tra coloro che hanno apprezzato le foto anche Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha commentato: "Apperò", poi nelle Instagram Stories ha aggiunto: "Obiettivamente tanta roba".

I commenti di Fabrizio Corona

Tra coloro che hanno ritenuto necessario dire la loro sulle foto di Chiara Ferragni in intimo, c'è stato anche Fabrizio Corona. Se i suoi commenti siano spinti da una reale attrazione nei confronti della moglie di Fedez, dal gusto di provocare il cantante o dal desiderio di attirare l'attenzione, non è dato saperlo. Il succo, però, è che il quarantasettenne probabilmente ritiene di potere avere una possibilità con l'imprenditrice. Convinzione che gli utenti hanno bollato subito come un'illusione. Ma andiamo con ordine.

Corona prima ha pubblicato nelle Instagram Stories la foto di Chiara in intimo accompagnata dalla scritta "Daje sì". Poi, ha pubblicato un post in cui ha scritto: "Non ho parole buone per nessuno". Una donna – decisamente diretta – ha replicato: "Non fa nulla, tanto nessuno ti ca**, meno che meno la Ferragni". Insomma, ha messo in chiaro che Corona non avrebbe alcuna possibilità con la trentaquattrenne. Anche i commenti successivi sono stati dello stesso tenore. Corona però ci crede: "Secondo me se la incontro…".