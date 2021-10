Facebook, Whatsapp e Instagram Down, l’ironia dei Ferragnez: “Ecco la nostra situazione adesso” “Ecco la situazione in casa Ferragnez”. Chiara Ferragni e Fedez la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021: Facebook, Instagram e Whatsapp down. Ricky Martin invece spinge tutti a uscire: “Forse possiamo riscoprire com’era la vita prima”.

Ecco la "situazione in casa Ferragnez". Chiara Ferragni e Fedez la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021: Facebook, Instagram e Whatsapp down. Tutte le società legate a Facebook, e quindi a Mark Zuckerberg, sono incomprensibilmente fuori servizio. Chiara Ferragni e Fedez, che su Instagram hanno fondato anche parte del loro business, hanno reagito su Twitter con un tweet simpaticissimo.

Le altre reazioni dei vip a Facebook, Instagram e Whatsapp down

Si sono tutti riversati su Twitter in queste, al momento in cui scriviamo, sei ore di down social di Facebook, Instagram e Whatsapp. Lo stesso Twitter dal suo account ha scherzato: "Ciao letteralmente a tutti". E sui social, anche i vip scherzano e offrono la loro riflessione. La più acuta e profonda è di Ricky Martin che scrive: "È rinfrancante non guardare Whatsapp, non scrollare Instagram e Facebook per una sera. È una impressione solo mia? Forse dovrei scendere anche io qui e godermi il mondo che vivevamo una volta". Ermal Meta, in un modo o nell'altro, prova a fare comunque ‘engagement': "Qual è l'ultima foto che avete su Instagram prima che si bloccasse?".

Perché Facebook, Whatsapp e Instagram non funzionano

Come ha spiegato Tech Fanpage, questo problema riguarda i DNS di Facebook. Cosa sono i DNS? Sono quei servizi che associano l'indirizzo web di una pagina (come Instagram.com) ai singoli indirizzi IP degli utenti. Stando a quanto spiegato da Dane Knecht di Cloudflare, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe ritirato il suo Border Gateway Protocol (BGP), il sistema che aiuta il network a scegliere la strada migliore per ridistribuire il traffico web. Poco prima del blocco dei DNS di Facebook, si legge nei tweet degli esperti, i ricercatori hanno registrato un grande numero di modifiche al BGP. Sembra un problema meno grave di quello che poteva essere: i nameserver, cioè quei sistemi che consentono di accedere a un sito web grazie al nome del dominio, sembrano funzionare e rispondere a ogni richiesta. In questo momento è come se Facebook, Instagram e Whatsapp non esistessero.