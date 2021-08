Fariba Tehrani in ospedale per problemi di salute: “Non capiscono cosa ho” Fariba Tehrani non riesce a trovare pace: dopo il suo rientro in Italia dall’Honduras, l’ex naufraga ha più volte lamentato vari problemi di salute. A distanza dall’ultimo controllo, avvenuto un mese fa, la madre di Giulia Salemi si è recata nuovamente in ospedale per capire come risolvere la situazione, ma purtroppo la visita non ha avuto gli esiti sperati.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la permanenza all'Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha lamentato più volte alcuni problemi di salute per i quali non è riuscita a trovare una soluzione immediata, dal momento che a distanza di un mese dall'ultimo controllo al quale si è sottoposta la situazione non si è ancora risolta e i suoi fastidi l'hanno portata nuovamente a recarsi in ospedale, come racconta lei stessa su Instagram.

La mancata diagnosi in ospedale

Dolori alla pancia, febbre, malessere diffuso sono ormai settimane che l'ex concorrente del reality show di Canale 5 si trova a dover fare i conti con alcuni problemi di salute, dei quali non riesce a liberarsi. Due giorni fa, infatti, si è recata all'ospedale di Piacenza per sottoporsi ad alcuni accertamenti, in seguito ai quali comprendere come intervenire per rimettersi in sesto. Purtroppo, però, Fariba racconta che non è cambiato nulla dal mese precedente e, in più, i test ai quali si è sottoposta hanno un costo più elevato di quanto immaginasse: "Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l'ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre".

I problemi dopo l'Isola dei Famosi

La madre di Giulia Salemi, quindi, lamenta di non stare bene e di dover andare da uno specialista che possa finalmente aiutarla a recuperare le forze. Già durante la sua esperienza in Honduras, non era stata particolarmente bene e al suo ritorno ha rivelato di aver preso per parecchi giorni degli antidolorifici, per poi scoprire che proprio sull'Isola le si erano incrinate due costole. Non si può dire che siano stati mesi semplici per la 59enne che, però, anche nelle sue ultime chiacchierate con i fan, ha dichiarato di essere "una donna forte", augurandosi di superare presto anche quest'ultimo inconveniente.