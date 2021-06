Fariba Tehrani ha amore da vendere. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, mamma Fariba è tornata in Italia per riabbracciare la sua Giulia. La partecipazione al reality le è servita per riflettore sul loro rapporto, che negli anni ha subito diversi contraccolpi, ma è sempre tornato più profondo di prima. Oggi Fariba non può che essere felice della serenità che la figlia ha trovato al fianco di Pierpaolo Pretelli. È talmente sicura del loro amore, che ha persino speso teneri complimenti via social nei confronti di Ariadna Romero, l'ex fidanzata di Pretelli. La sua "benedizione" sull'ex Velino però ha impiegato diverso tempo ad arrivare: "All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo", ha raccontato a Chi. "Non vuole primeggiare, non è rivale. E poi sono molto felici e molto simili".

Il rapporto incrinato con la figlia Giulia Salemi

Amore e odio tra mamma Fariba e Giulia Salemi. Il loro rapporto negli ultimi anni è stato altalenante, più volte Giulia ha chiesto alla madre di restare fuori dalle sue vicende personali e lavorative, per non avere interferenze o essere giudicata. In passato hanno vissuto anni molto difficili. "Due anni fa, quando Giulia mi ha detto che non era più una bambina e voleva anche sbagliare ma da sola, ho lasciato che prendesse il volo", ha raccontato Fariba a Chi. "C’è stato un malinteso fra di noi perché ho provato a metterla in guardia su certe cose che immaginavo come sarebbero andate a finire e lei si è allontanata da me". Oggi però hanno trovato il loro tanto atteso equilibrio, anche se spesso le viene istintivo tutelarla. Com'è stato ad esempio dentro la casa del GFVip: "Giulia ha sempre parlato benissimo di Tommaso, aveva un amore esagerato, come se fosse suo fratello e quando ho visto che questo sentimento non era reciproco, ci sono rimasta male", si è confidata sullo scontro che la figlia ha avuto con Zorzi.

Nel cuore di Fariba oggi non c'è nessun uomo

Fariba è stata sposata con Mario Salemi e il loro amore ha dato vita a Giulia, nata nel 1993. Il matrimonio però è finito poco dopo e ben presto la coppia ha deciso di intraprendere strade diverse. Da allora Fariba racconta di non aver più ritrovato l'amore: "Non mi sono più innamorata, ho avuto solo una storia breve e insignificante, ma poi avevo Giulia da crescere e ho dedicato tutto il mio amore a lei", ha raccontato. Oggi probabilmente vorrebbe una persona al suo fianco: "Ho un sacco d’amore che prima davo a lei e ora non so a chi darlo, mi sta esplodendo dentro". Ma trovare la persona giusta è difficile: "Il mondo è strano: ai giovani piacciono le milf, agli uomini grandi piacciono le ragazzine".