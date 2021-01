Il pubblico di Canale 5 ricorderà Federica Lepanto, vincitrice nel 2015 dell'ultima edizione del Grande Fratello "storico", quello senza vip (da allora, sono andate in onda soltanto due edizioni "nip" condotte da Barbara D'Urso, con un cast misto tra sconosciuti e celebrity). La 27enne salernitana è incinta per la prima volta. Su Instagram sono apparse le foto del pancione: la Lepanto è incinta del compagno Cristian Picilli.

La gravidanza svelata dalla mamma di Federica Lepanto

Sul profilo di Federica non c'è ancora traccia di lieti annunci, ma a svelare la gravidanza è l'account della signora Norma Sorrentino, la mamma della ex gieffina. Nell'immagine scattata la vediamo dare un bacio al pancione della figlia: "Il più bel dono! Grazie Cuore!". Non sono noti né il nome né il sesso del bebè in arrivo, né quale sarà il periodo del parto. La Lepanto, del resto, è molto discreta sulla sua vita privata, tanto che sul suo profilo appaiono poche immagini che la mostrano insieme al compagno Cristian, taggato per la prima volta soltanto in queste feste natalizie.

Federica Lepanto dopo il Grande Fratello

Insomma, come si sarà capito, la giovane campana non ha sfruttato più di tanto la popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello e dopo la vittoria nel reality è tornata a fare la vita di sempre. Si è laureata e oggi lavora come infermiera: è stata molto impegnata in questi mesi di emergenza sanitaria e la scorsa primavera ha anche contratto il Covid, senza gravi conseguenze. Il suo Cristian è come lei di Agropoli ed è anch'egli occupato nel settore della sanità. Unica esperienza televisiva dopo il GF è stata quella di tentatrice a Temptation Island 2019 (dove si fece notare per la vicinanza a Massimo Colantoni). Per il resto, Federica è lontana dal mondo dello spettacolo, se escludiamo l'attività web sul suo profilo Instagram seguito da 310mila follower, dove fa promozione per brand di abbigliamento.