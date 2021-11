Federica Panicucci sposerà Marco Bacini: “Sarà un matrimonio classico, una festa felice e gioiosa” Federica Panicucci e Marco Bacini si sposeranno nel 2022: “Immagino un matrimonio classico, una festa felice e gioiosa”, dice la conduttrice al settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

Federica Panicucci e Marco Bacini sono ormai una coppia consolidata nel mondo dello spettacolo, insieme da cinque anni, i due presto convoleranno a nozze, come ha dichiarato la conduttrice tv in un'intervista al settimanale Chi, dove non ha specificato la data delle nozze, ma ha rivelato che saranno senza dubbio nel 2022. Innamoratissimi e felici, si sono concessi un weekend fuori porta e sono stati beccati dai fotografi del settimanale in giro per le strade di Portofino.

Un matrimonio classico

In più occasioni si è parlato delle future nozze di Federica Panicucci che ha sempre raccontato di un amore profondo che la lega al suo compagno, e a questo proposito il noto volto di Canale 5 ha dichiarato: "Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico". Una cerimonia che, con molta probabilità, verrà celebrata il prossimo anno e che racchiuda tutto ciò che la coppia desidera festeggiare con questa unione, come confida la conduttrice al settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi".

L'amore con Marco Bacini

Il legame con Marco Bacini è nato circa un anno dopo la fine della storia della Panicucci con il dj Mario Fargetta, sposato dopo nove anni di fidanzamento e con il quale ha avuto i suoi due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 si sono separati e con delicatezza e costanza, Marco Bacini è riuscito a conquistarla. Adesso, come scrive lei stessa su Instagram, lui è "il centro del mondo", nel tempo e senza alcuna fretta sono riusciti a creare un legame forte e sincero che ha permesso loro di attraversare anche i momenti più difficili. Il volto di Mattino Cinque racconta: "Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo". Insomma, non resta che aspettare la data ufficiale, ma è sicuro che ben presto la donna coronerà il suo sogno d'amore.