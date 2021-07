Dopo la vittoria agli Europei di calcio, c'è un'altra grande festa che aspetta il giovane Federico Bernardeschi, uno dei calciatori che ha segnato il rigore decisivo alla conquista dell'ambita coppa che gli Azzurri hanno portato a Roma dopo 53 anni dalla vittoria precedente. Un rientro in Italia pieno di emozioni che è destinato ad essere ancor più entusiasmante con il matrimonio che si terrà nella giornata di martedì 13 luglio, quando l'atleta della Juventus sposerà la sua compagna, Veronica Ciardi, mamma della sua bambina: Deva.

Le nozze a Carrara

Il matrimonio si terrà nel Duomo a Carrara, città natale di Bernardeschi. Il ricevimento si terrà con molta probabilità nello stabilimento balneare che il calciatore ha comprato proprio sulla costa, si tratta de Il Principe della Fossa Maestra, dove saranno allestiti i preparativi della festa alla quale prenderanno parte anche alcuni dei suoi compagni ad Euro2020. L'evento era già programmato per il mese di luglio e avverrà a distanza di 48 ore dalla finale di Wembley che, per fortuna, ha visto trionfare la nazionale. Nonostante la sua giovane età, 27 anni compiuti lo scorso febbraio, il giocatore della Juve è già papà di una bimba che adesso ha due anni.

Il legame con Veronica Ciardi

L'amore con Veronica Ciardi è nato nel 2016. I due si sono conosciuti a Formentera e dopo un periodo di distacco, verificatosi nel 2019, i due sono tornati insieme più innamorati che mai. Dopo l'arrivo della loro prima figlia, quindi, hanno pensato di coronare il loro sogno d'amore sposandosi. Lei è conosciuta in tv per aver partecipato al Grande Fratello 10 e per essere stata una delle inviate di Pomeriggio 5. Il loro rapporto non è mai stato ostentato sui social dove, infatti, non compaiono molte foto insieme, ma sono più gli scatti che Bernardeschi dedica alla sua bambina, per la quale nutre un amore immenso. Dopo il matrimonio e la luna di miele, però, tocca il ritiro con la Juve che per qualche tempo lo porterà lontano dalla sua novella sposa.