Federico Mastrostefano è stato uno dei tronisti più amati dagli spettatori di Uomini e Donne. Partecipò all'edizione 2008/2009 dove scelse Pamela Compagnucci che gli disse di sì. La relazione non durò. In queste ore, Mastrostefano ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha presentato la sua attuale fidanzata.

Federico Mastrostefano è fidanzato con Veronica Quintieri

Da un anno, Federico Mastrostefano è felicemente fidanzato con Veronica Quintieri. La donna è stata al suo fianco durante un periodo doloroso per l'ex tronista. Nel 2019, infatti, ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre a cui era legatissimo. I due hanno trascorso insieme anche il periodo del lockdown:

"L'amore va bene. Dopo tanti anni credo di essermi innamorato di una ragazza, si chiama Veronica Quintieri. Ci conosciamo da due anni ma stiamo insieme da circa uno. Sto benissimo con lei. Durante la quarantena siamo stati molto tempo insieme. Mi è stata vicina nel periodo più difficile della mia vita quando ho perso mio padre. La notte del 29 settembre 2019 lei era con me".

Chi è Veronica Quintieri

Veronica Quintieri sembra essere estranea al mondo dello spettacolo. Vive a Latina, ha alle spalle un matrimonio finito e ha una bambina di cinque anni. Federico Mastrostefano è pazzo di lei: "L'adoro. Siamo uniti anche perché condividiamo la stessa visione della vita, le idee. Tra noi due, lei è la più gelosa, anche se cerca di non darlo a vedere. I primi tempi che stavamo assieme mi fece una sorpresa; mi trovò a casa con mia cugina e si arrabbiò tantissimo. Provai a dirle che era mia cugina ma lei non ci credeva. Per fortuna in casa c'era anche mia madre, che le confermò la nostra parentela. Ricapitolando, si è gelosa. Io non lo sono perché lei non mi dà modo di esserlo: vedo che ha occhi solo per me. Mi fido ciecamente. Ho occhi solo per lei: oggi come oggi vedo una bella ragazza e neanche mi giro a guardarla".