Quella di Fedez e Chiara Ferragni è una storia d'amore ai tempi dei social. La vita privata del rapper, 32 anni cresciuto a Buccinasco, in provincia di Milano, è infatti nota al mondo di Instagram e la sua famiglia ribattezzata "Ferragnez" è ormai un'icona social mondiale. Federico Leonardo Lucia sta per diventare padre di una bambina, seconda figlia dopo il primogenito Leone. E tra i piani dei Ferragnez, in vista della nuova arrivata in famiglia, c'è già quello di lasciare l'appartamento di City Life, Milano, per spostarsi in una casa più grande.

Leone è il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Leone Lucia Ferragni è nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles, in California. Oggi vive insieme ai genitori a Milano, mantenendo la doppia cittadinanza italiana e statunitense. La nascita del primo figlio per la famiglia Lucia – Ferragni è stata una ventata di gioia e amore, che l'influencer più famosa del web non vede l'ora di rivivere: "Il giorno in cui è nato Leo è stato uno dei più intensi e belli della mia vita. Tutto aveva un senso quando l'ho visto, non riuscivo a smettere di piangere. Per me è questo il significato della vita, non vedo l'ora di sperimentarlo di nuovo", ha raccontato Chiara Ferragni su Instagram.

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Dal primo approccio via Snapchat alla proposta di nozze in diretta tv, un matrimonio da favola al quale a tutti sembra di aver preso parte (seppur solo via social), fino alla nascita del piccolo Leone. Tutto nasce con un pranzo tra amici nel dicembre del 2015, poi l'invito beffardo del rapper che su Snapchat propone all'influencer un diretto: "Chiara limoniamo?". La prima paparazzata di Chi è a Milano, dopo una serata trascorsa insieme al Palazzo Parigi Hotel. Da Milano a Los Angeles, passando per le date dei tour di Fedez e i viaggi per le capitali della moda dell'influencer: Chiara e Fedez condivideranno l'intera storia d'amore con i loro followers. Fino alla proposta di matrimonio arrivata il 7 maggio 2017 da parte del rapper sul palco dell'arena di Verona e il fatidico sì pronunciato il 1 settembre 2018 nella splendida cornice di Noto, in Sicilia.

Quando nasce la figlia dei Ferragnez

Nel frattempo cresce l'attesa per la nuova arrivata in famiglia per i Ferragnez, che come è ormai noto sarà una femminuccia. La piccola dovrebbe nascere a marzo, esattamente due anni dopo l'arrivo di Leone. Chiara Ferragni tra l'altro ha rivelato che la seconda gravidanza non è stata casuale, anzi lei e il marito Fedez l'hanno profondamente voluta e l'idea di allargare la famiglia era già in programma da tempo. La pandemia li avrebbe costretti a posticipare: "È stato totalmente programmato, avremmo voluto provare qualche mese prima ma l'emergenza Covid-19 mi ha spaventato", ha spiegato l'influencer. In quanto al nome, i Ferragnez avrebbero già le idee ben chiare per la "Baby girl" in arrivo, ma al momento preferiscono tenere la loro scelta lontana dal gossip.