Alla vigilia di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ha parlato di un'intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, facendo tra l'altro un curioso appello a una sua ex fidanzata, che vorrebbe rivedere. L'attuale compagna Pamela Camassa, al suo fianco da 12 anni, non deve essere gelosa: il conduttore non ha mire romantiche, ma solo il desiderio di scusarsi con colei che è stato il primo amore.

Il messaggio di Filippo Bisciglia per l'ex Annalisa

Non si tratta delle ex illustri di Bisciglia, che in passato è stato fidanzato con Flora Canto (oggi compagna di Enrico Brignano) e Silvia Salvemini, prima di trovare il grande amore nella Camassa. Bensì di una ragazza conosciuta nell'adolescenza, che non appartiene al mondo dello spettacolo: "Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni". Dopo la rottura, però, non si sono più parlati e ora il conduttore si sente in colpa, benché siano passati molti anni.

Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato.

in foto: Bisciglia con Pamela Camassa

Filippo Bisciglia in onda con Temptation Island

Bisciglia torna a essere uno dei volti di punta della prima serata Mediaset con il ritorno di Temptation Island, in onda da mercoledì 30 giugno su Canale 5. Lo show, già registrato dal resort Is Morus Relais in Sardegna, si sposta poi al lunedì a partire dalla seconda puntata. In gioco ci sono 6 coppie (di cui nessuna appartiene al mondo vip) disposte a mettere alla prova le loro relazioni, con 25 tra tentatrici e tentatori. "Nulla è come sembra e nulla è più vero di quello che sembra", ha anticipato la storica autrice Raffaella Mennoia a proposito della nuova edizione.