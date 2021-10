Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori: è nato il figlio Edoardo Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori. Intorno alle ore 16:00 di sabato 23 ottobre è nato il figlio Edoardo. È il primogenito per entrambi. L’allenatore del Brescia, diventato papà a 48 anni, ha preferito non presenziare alla partita Brescia – Cremonese per stare vicino alla sua compagna e al bebè.

A cura di Daniela Seclì

Filippo Inzaghi è diventato papà. Ad annunciarlo è il Corriere della Sera. Angela Robusti, compagna dell'allenatore del Brescia, ha partorito intorno alle ore 16:00 di oggi, sabato 23 ottobre. È nato un maschietto, primogenito della coppia, a cui hanno dato nome Edoardo. Il tecnico ha deciso di rimanere accanto ad Angela Robusti e al bebè, rinunciando alla partita Brescia – Cremonese (al suo posto il vice Maurizio D'Angelo), che è stata disputata alle ore 18:30 e che ha visto il Brescia vincere 1-0.

Edoardo è nato alle ore 16 del 23 ottobre

Così Filippo Inzaghi, 48 anni, è diventato papà per la prima volta. Il ricovero a Brescia della trentunenne Angela Robusti, è avvenuto nella serata di ieri. L'allenatore, che già la scorsa settimana aveva temuto di perdersi il lieto evento, stavolta non ha voluto rischiare. Non ha lasciato la compagna sola un attimo, fino ad assistere al miracolo della vita. Alle ore 16:00 ha potuto stringere tra le braccia il suo bebè. In queste ore, Angela Robusti aveva scritto sui social: "Guanciotte paffute, pallone gigante che spinge per uscire e furti costanti al guardaroba di papà", accompagnando il post con una foto nella quale mostrava il pancione.

Chi è Angela Robusti: da Miss Italia a Uomini e Donne

Se Filippo Inzaghi è un volto di primo piano del mondo del calcio, anche la compagna Angela Robusti non è affatto una sconosciuta. La trentunenne che in queste ore ha dato alla luce il piccolo Edoardo, è apparsa in tv in occasione di Miss Italia 2012, dove figurava tra le finaliste. Poi, ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Luca Onestini. Oggi fa la wedding planner, ma si occupa anche dell'organizzazione di eventi. Sui social ha raccontato la gravidanza passo passo. In queste ore, il lieto evento.