Fiocco azzurro per Perrie Edwards, mamma per la prima volta insieme a Oxlade-Chamberlain Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain sono diventati genitori per la prima volta. I profili Instagram dei due sono in festa per l’arrivo del loro “baby boy”: “Welcome to the world”, hanno scritto. La coppia, insieme dal novembre 2016, sembra sempre più affiatata. Pioggia di like da parte dei fan sui social.

Vi ricordate delle Little Mix? Una di loro, Perrie Edwards, è diventata mamma per la prima volta di un maschietto. Il padre è il forte giocatore del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain. La notizia è stata condivisa da entrambi sui social network: "Benvenuto al mondo baby 21/08/21".

La storia di Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain

Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain stanno insieme dal novembre 2016. Da lì a pochi mesi hanno ufficializzato la loro relazione, precisamente nel febbraio 2017, proprio su Instagram, pubblicando un bacio romantico a Parigi, con la Torre Eiffel in bella vista. La città degli innamorati fa sempre un certo effetto. La coppia è molto amata e i fan foraggiano le loro bacheche con like e commenti sempre positivi. Tanto affetto per la coppia, triplicato adesso che hanno avuto il loro primo figlio.

Chi è Perrie Edwards

Perrie Edwards fa parte delle Little Mix, un girl-group inglese che si è formato nel 2011. La band è tuttora attiva ed è formata da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Si sono formate vincendo l'ottava edizione del talent show X-Factor. Le Little Mix hanno venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo e sono diventate una delle band più importanti del mondo. Non si contano i premi: Brit Awards, Mtv Europe Music Award e tanti altri.

Chi è Alex Oxlade-Chamberlain

Figlio dell'ex calciatore Mark Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain è uno dei giocatori inglesi più forti al momento. È un centrocampista con il vizietto del gol. In carriera, infatti, ha segnato 26 reti su 244 presenze tra Premier League e Football League One (la nostra Serie C). Ha giocato con le maglie di Southampton, Arsenal e Liverpool. Con la Nazionale inglese ha giocato 35 partite e segnato 7 gol. Non ha fatto parte della spedizione di Euro 2020.